زكاة العثمان مساعدات مالية لـ 391 أسرة متعففة بالكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن مدير زكاة العثمان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري أن عدد الأسر المستفيدة من مشروع «القلوب الرحيمة» بلغ 391 أسرة متعففة منذ بداية العام الحالي.
ودعا الكندري المحسنين إلى دعم المشروع نظرا لوجود عدد كبير من الأسر ضعيفة الدخل التي تحتاج للمساعدة في سداد إيجار السكن والرسوم الدراسية للأبناء، وغيرها من الحاجات الأساسية، معربا عن أمله في مساهمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في كفالة ومساعدة الأسر المتعففة داخل الكويت في إطار المسؤولية الاجتماعية.
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