Sunday, 08 October 2023 11:28 GMT

زكاة العثمان مساعدات مالية لـ 391 أسرة متعففة بالكويت

10/8/2023 3:23:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مدير زكاة العثمان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري أن عدد الأسر المستفيدة من مشروع «القلوب الرحيمة» بلغ 391 أسرة متعففة منذ بداية العام الحالي.
ودعا الكندري المحسنين إلى دعم المشروع نظرا لوجود عدد كبير من الأسر ضعيفة الدخل التي تحتاج للمساعدة في سداد إيجار السكن والرسوم الدراسية للأبناء، وغيرها من الحاجات الأساسية، معربا عن أمله في مساهمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في كفالة ومساعدة الأسر المتعففة داخل الكويت في إطار المسؤولية الاجتماعية.

MENAFN08102023000130011022ID1107207039

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث