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عبدالله الصديقي لـ الأنباء حملات تفتيشية مستمرة لـالغذاء والتغذية على مدار العام بالتعاون مع عدة جهات

10/8/2023 3:23:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
أكد مراقب تفتيش محافظة العاصمة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالله الصديقي أن الهيئة مستمرة بحملاتها التفتيشية تحقيقا للأمن الغذائي على مدار العام، مبينا أن الجولات تأتي بالتعاون مع عدة جهات حكومية وفقا للاتفاق معهم في هذا الشأن.
وكشف الصديقي في تصريح لـ «الأنباء» عن جولة تفتيشية تم القيام بها مؤخرا بالتعاون مع الجهات الحكومية، مبينا ان تلك الجهات تعد مساندة للهيئة ومنها وزارتا الداخلية والتجارة والبلدية و«الإطفاء»، لافتا الى انها أسفرت عن عمل عدة محاضر مخالفات، منها غلق منشأة غذائية ومخالفة عدم التقيد بقواعد النظافة العامة وتحرير عدة مخالفات لعمال يمارسون العمل دون الحصول على شهادة صحية من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بالإضافة الى اتلاف مواد غذائية بمنطقة الشويخ الصناعية حيث كانت المواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء التخزين.
وأشار الى أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية ستستمر بهذه الجولات مع الجهات الحكومية المساندة، لافتا إلى اهمية التوعية والارشاد لبعض المحلات حول الاشتراطات الصحية والفنية التي تطلبها الهيئة، مؤكدا ان الهدف ليس المخالفة بالدرجة الأولى الا اذا كانت المخالفات جسيمة.

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