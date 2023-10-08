عطاء للعمل الإنساني تدعو إلى التبرع لمشروع دعاة الخير

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال مدير عام جمعية عطاء للعمل الإنساني المحامي عمر الشقراء إن الجمعية تطرح على المحسنين ضمن مشاريعها الأسبوعية كل جمعة «دعاة الخير»، الذي يهدف إلى كفالة الدعاة في 6 دول، مشيرا إلى أنه يعد من المشاريع الدعوية المهمة التي تساهم في نشر تعاليم الإسلام السمحة ودفع الشبهات الباطلة عنه.
وأكد الشقراء أن الدعوة إلى الله تعالى واجبة على عموم الأمة وجوبا كفائيا، ووجوبا عينيا على كل فرد من المسلمين بحسب استطاعته وعلمه، وذلك لقول الله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون)، مشيرا إلى الأجر الكبير الذي يناله الداعية أو من يكفله مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم».
وفيما يتعلق بالدول التي سيتم تنفيذ المشروع فيها، قال: كل من تشاد، وألبانيا، وكوسوفا، وبنغلاديش، والأردن، واليمن، وذلك بإشراف وزارتي الشؤون والخارجية.
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