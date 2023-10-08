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عطاء للعمل الإنساني تدعو إلى التبرع لمشروع دعاة الخير

10/8/2023 3:23:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير عام جمعية عطاء للعمل الإنساني المحامي عمر الشقراء إن الجمعية تطرح على المحسنين ضمن مشاريعها الأسبوعية كل جمعة «دعاة الخير»، الذي يهدف إلى كفالة الدعاة في 6 دول، مشيرا إلى أنه يعد من المشاريع الدعوية المهمة التي تساهم في نشر تعاليم الإسلام السمحة ودفع الشبهات الباطلة عنه.
وأكد الشقراء أن الدعوة إلى الله تعالى واجبة على عموم الأمة وجوبا كفائيا، ووجوبا عينيا على كل فرد من المسلمين بحسب استطاعته وعلمه، وذلك لقول الله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون)، مشيرا إلى الأجر الكبير الذي يناله الداعية أو من يكفله مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم».
وفيما يتعلق بالدول التي سيتم تنفيذ المشروع فيها، قال: كل من تشاد، وألبانيا، وكوسوفا، وبنغلاديش، والأردن، واليمن، وذلك بإشراف وزارتي الشؤون والخارجية.

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