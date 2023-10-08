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نائب وزير الخارجية بحث مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي توطيد العلاقات الثنائية

10/8/2023 3:23:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اجتمع نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو حيث بحثا سبل توطيد العلاقات الثنائية بين الكويت والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الاجتماع تطرق إلى العلاقات الخليجية - الأوروبية وطرق تعزيزها بما يخدم مصالح الطرفين، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وذكرت أن نائب وزير الخارجية أقام مأدبة غداء على شرف الضيف والوفد المرافق بمناسبة الزيارة.

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