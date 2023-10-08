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قلق دولي من تحول أرميتا غراوند إلى مهسا أميني جديدة بسبب شرطة الأخلاق الإيرانية

10/8/2023 3:23:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت ألمانيا والولايات المتحدة عن قلقهما على مصير فتاة إيرانية دخلت في غيبوبة بعد تقارير عن مشادة وقعت بينها وبين قوات الأمن في مترو طهران، مما يعيد الى الاذهان حادثة وفاة مهسا اميني التي قتلت على يد شرطة الأخلاق على خلفية انتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
ووفقا لمنظمة هنكاو غير الحكومية ومقرها في النرويج، فإن الفتاة أرميتا غراوند (16 عاما) أصيبت بجروح خطرة خلال مشاجرة اندلعت بينها وبين شرطيات في شرطة الأخلاق في مترو بالعاصمة الإيرانية طهران.
وأوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا» أن «تلميذة تبلغ 16 عاما» أغمي عليها أثناء صعودها على متن القطار بسبب «انخفاض في ضغط الدم».
ونفى الرئيس التنفيذي لمترو الأنفاق في طهران مسعود دوروستي وقوع أي «مشادة لفظية أو جسدية» بين الفتاة «وركاب المترو أو كوادره».
من جهتها، كتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على منصة «إكس» أنه «في إيران، شابة تقاتل من أجل حياتها مرة أخرى، لمجرد أنه أمكن رؤية شعرها في مترو الأنفاق. هذا أمر غير مقبول».
بدوره، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران أبرام بالي على المنصة نفسها إن واشنطن «مصدومة وقلقة بسبب التقارير التي تفيد بأن ما يسمى بالشرطة الأخلاقية الإيرانية اعتدت» على الفتاة.
وأضاف «نحن نراقب وضعها الصحي. نحن نواصل دعم الشعب الإيراني الشجاع ونعمل مع العالم لمحاسبة النظام على انتهاكاته».
وأصبحت قضية أرميتا غراوند محور نقاشات عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقطع فيديو يظهر، بحسب البعض، الشابة التي بدا أنها غير محجبة تدفع من قبل شرطيات إلى داخل قطار المترو، ثم نقل شخص لا يتحرك إلى خارج القطار.
من جهتها، طالبت منظمة حقوق الإنسان في إيران، وهي منظمة غير حكومية مقرها النرويج، ب«تحقيق دولي مستقل» في هذه الواقعة، متهمة طهران بأن لها «تاريخا طويلا من تشويه الحقائق وإخفاء الأدلة على جرائمها».
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن «الجمهورية الإسلامية تواصل مضايقة النساء وقمعهن بحجة مكافحة انتهاكات الحجاب الإلزامي».
وبحسب منظمة «هنكاو»، تتحدر الفتاة من مدينة كرمانشاه، في غرب إيران ذي الأغلبية الكردية، وتعيش في طهران. وتتلقى العلاج في مستشفى «الفجر» في العاصمة الإيرانية في وحدة تخضع لمراقبة أمنية مشددة وفق المنظمة.
ونشرت المنظمة صورة للفتاة وهي ترقد في سرير مستشفى متصلة بأنبوب معدي، ورأسها ورقبتها مغطيين بضمادات.
وقالت المنظمة إن والدي أرميتا غراوند أجريا داخل المستشفى مقابلة مع وسائل إعلام حكومية إيرانية، مؤكدة أن المقابلة جرت «تحت ضغط كبير» و«بحضور ضباط أمن رفيعي المستوى».
واعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنه لا يجب أن تكون أسرة الطفلة «أمام الكاميرات، ولكن من حقها أن تكون بجانب سرير ابنتها».

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