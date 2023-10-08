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بنغلاديش تتسلم أول شحنة من اليورانيوم الروسي لمحطتها النووية

10/8/2023 3:23:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تسلمت بنغلاديش رسميا أمس أول شحنة من اليورانيوم الروسي لإمداد محطتها النووية التي أقيمت بتمويل من موسكو بهدف تعزيز شبكة الطاقة في البلد، غير أنها تواجه اليوم صعوبات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
وأعلنت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة خلال اجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمصادقة، عن تسلم الشحنة ، قائلة:«اليوم يوم فخر وفرج لشعب بنغلاديش».
وبدأت أعمال إقامة المحطة النووية في قرية روبور على ضفاف نهر الغانغ على مسافة 175 كلم غرب العاصمة دكا في عام 2017 وفق مشروع تبلغ كلفته 12.65 مليار دولار وتموله موسكو بنسبة 90%.
وأعلن وزير التكنولوجيا في بنغلاديش يفش عثمان للصحافيين خلال زيارة للمنشأة، أنه من المقرر بدء تشغيل أول مفاعل فيها العام المقبل، على أن يصبح المفاعلان البالغة قوة كل منهما 1200 ميغاوات في الخدمة عام 2025.
وتأمل بنغلاديش من خلال هذه المحطة حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تعاني منها بصورة مزمنة.

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