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البرلمان الأوروبي وأذربيجان يتبادلان الاتهامات بـ التطهير العرقي وأجواء معادية بسبب ناغورني قره باغ

10/8/2023 3:23:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبادل البرلمان الأوروبي وأذربيجان الاتهامات حول قضية اقليم ناغورني قره باغ امس، حيث اتهم اعضاء البرلمان باكو بتنفيذ «تطهير عرقي» بحق سكان الإقليم فيما نددت باكو بـ«أجواء معادية لأذربيجان».
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي امس الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على باكو.
وقال البرلمان الأوروبي إنه يعتبر أن «الوضع الراهن يرقى إلى تطهير عرقي»، مضيفا أنه «يدين بشدة التهديدات والعنف الذي ترتكبه القوات الأذربيجانية».
ودعا المشرعون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى «فرض عقوبات مستهدفة على أفراد في الحكومة الأذربيجانية» على خلفية الهجوم واتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان في ناغورني قره باغ.
كما حضوا الكتلة على «خفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على صادرات الغاز من أذربيجان». وطالبوا بروكسل بمراجعة علاقاتها مع البلاد.
والقرار الذي وافق عليه 491 مشرعا مقابل تسعة، لا يلزم الاتحاد الأوروبي باتخاذ أي تدبير، لكنه سيغضب باكو التي نفت بشدة الاتهامات بالتطهير العرقي ودعت أرمن ناغورني قره باغ علنا إلى البقاء و«إعادة الاندماج» في أذربيجان.
من جهته، أبدى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل امس أسفه لقرار رئيسي أذربيجان إلهام علييف وتركيا رجب طيب إردوغان عدم المشاركة في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة بجنوب إسبانيا وسط توترات بشأن النزاع في ناغورني قره باغ.
وقال بوريل لدى وصوله إلى القمة «من المؤسف أن أذربيجان ليست هنا ومن المؤسف أن تركيا، الدولة الرئيسية التي تدعم أذربيجان، ليست هنا أيضا»، مضيفا «لذلك، لن نتمكن من الحديث هنا عن مسألة خطيرة مثل اضطرار أكثر من مائة ألف شخص إلى مغادرة منازلهم على عجل للهروب من عملية عسكرية».
وفيما التقى نحو خمسين قياديا أوروبيا امس في غرناطة بجنوب إسبانيا على أمل تأكيد عزمهم على إحراز تقدم حول مسائل جيوسياسية عدة، عدل رئيس أذربيجان الهام علييف عن التوجه إلى إسبانيا إثر ورود إشارات دعم أوروبية ليريفان.
وندد علييف بـ«أجواء معادية لأذربيجان»، معتبرا انه من غير «الضروري» المشاركة في المفاوضات في إطار الاجتماع الأوروبي، على ما أعلن مسؤول أذربيجاني لوكالة فرانس برس.
وبالرغم من ذلك عادت اذربيجان الى فتح طريق للمباحثات حيث أكد حكمت حاجييف مستشار الرئيس الأذربيجاني الهام علييف امس أن باكو مستعدة لإجراء محادثات مع أرمينيا بوساطة الاتحاد الأوروبي، حتى لو لم تحضر أذربيجان قمة المجموعة السياسية الأوروبية في إسبانيا.
وقال حاجييف على منصة «إكس» إن «أذربيجان مستعدة للمشاركة قريبا في بروكسل في اجتماعات ثلاثية بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان وأرمينيا»، منددا بـ«سياسة العسكرة» التي تمارسها فرنسا في جنوب القوقاز والتي دفعت بلده، وفق قوله، إلى رفض المشاركة في قمة غرناطة.
وأعلنت أذربيجان امس أنها اعتقلت رئيسا سابقا لجيب ناغورني قره باغ الانفصالي.
وقالت أذربيجان إنها اعتقلت أراييك هاروتيونيان الذي استقال قبل وقت قصير من هجوم باكو «بشبهة شن حرب عدوانية» على أذربيجان وارتكاب جرائم حرب، على ما ذكر المدعي العام وجهاز الأمن في بيان مشترك.

صورة لخبر الاتحاد الاوروبي

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