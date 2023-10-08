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ترامب ينتظر اعتذار بايدن له ولأميركا وسكاليس وجوردان يطلقان السباق لخلافة مكارثي

10/8/2023 3:23:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس، خلفه الرئيس جو بايدن على خلفية سماحه بمتابعة بناء الجدار الحدودي في الجنوب، وطلب منه الاعتذار.
وبعد ان اعلنت وزارة الداخلية الاميركية أمس الأول انها ستتنازل عن 26 قانونا فيدراليا، لتسمح ببناء الجدار الحدودي في مقاطعة ستار بولاية تكساس بدعوى أنها تواجه «نسبة عالية من التسلل غير الشرعي»، بحسب ما نقلت صحيفة «هيل»، لم يفوت ترامب الفرصة لرد الصاع لبايدن الذي طالما هاجم الجدار الحدودي الذي بناه، على الحدود الجنوبية لوقف تدفق المهاجرين من أميركا اللاتينية. وقال على منصته الخاصة «تروث سوشيال»: هل سيعتذر جو بايدن لي ولأميركا، لأنه استغرق كل هذا الوقت ليتحرك، بعد ان سمح لبلدنا بأن تغرق بـ 15 مليون مهاجر غير شرعي من اماكن مجهولة؟ وأضاف «أنا أنتظر اعتذاره».
ويعد تحرك ادارة بايدن اول استخدام لسلطاتها التنفيذية، التي كان ترامب يستخدمها باستمرار لتمويل مشروع الجدار الحدودي.
وتابع ترامب ساخرا «من الممتع مشاهدة جو بايدن المحتال يخرق كل القوانين البيئية ليثبت انني كنت محقا عندما أقمت 560 ميلا من الحدود».
وكان ترامب قد وجه المليارات من ميزانية الدفاع والجيش لبناء الجدار، وأجبر لاحقا على اعلان حالة الطوارئ في الجنوب بعد ان رفض الكونغرس التمويل الكامل للبناء، وقام بايدن فور تسلمه المنصب بالغاء حالة الطوارئ وأعاد توجيه الأموال لإصلاح الضرر البيئي الذي سببه بناء الجدار. وعليه علق ترامب «جدار حدودي جديد وجميل».
وفي سياق آخر، طعن ترامب أمس الأول في حكم خلص إليه القاضي آرثر إنغورون من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن بأن هناك «أدلة قاطعة» على أن الرئيس الأميركي السابق وشركته التي تهيمن عليها أسرته ضخموا بطريق الاحتيال، قيمة بضعة عقارات وصافي ثروته بنحو 2.2 مليار دولار.
إلى ذلك، بدأ السباق على خلافة رئيس مجلس النواب الأميركي المعزول كيفن مكارثي يأخذ شكلا تنافسيا مع إعلان ستيف سكاليس، ثاني أبرز الجمهوريين في المجلس وجيم جوردان، الخصم الرئيسي للرئيس الديموقراطي جو بايدن، أنهما سيترشحان لهذا المنصب.
وقد ينضم إلى المشرعين بضعة مرشحين آخرين في معركة قد تكون طويلة الأمد وفوضوية على الأرجح لشغل المنصب في المجلس الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية.
وأعلن مشرعون جمهوريون حضروا اجتماعا خاصا اسم النائبين باعتبارهما المرشحين الرئيسيين.
وكانت الإقالة التاريخية لمكارثي، بقيادة فصيل متمرد من الجمهوريين المتطرفين، هي المرة الأولى التي يعزل فيها المجلس رئيسه من المنصب الثالث في ترتيب أهم المناصب في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائبه.

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