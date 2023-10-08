المعلم المتقاعد

دخل القاعة لحضور حفل تكريمه، إثر زيارته الى بلده بعد غياب دام أكثر من 15 عاما وقد اصبح كبير استشاريي أمراض القلب في المستشفى الملكي بلندن.وعند مدخل القاعة استوقفه منظر بائع جرائد كبير السن مفترشا جرائده على الرصيف، أغلق الطبيب عينيه ثم سرعان ما فتحهما، فتذكر ملامح هذا الرجل العجوز المحفورة في ذهنه، وجرجر نفسه ودخل القاعة ثم جلس، غير أن ذهنه بقي مع بائع الجرائد، وعندما نودي على اسمه، لدى حلول فقرة تقليده وسام الإبداع، قام من مكانه ولم يتوجه الى المنصة بل توجه الى خارج القاعة، فراح الكل ينظر في ذهول، أما هو فقد اقترب من بائع الجرائد وتناول يده، فسحب البائع يده، وقد فوجئ وقال: «عوفني يا ابني ما راح أبيع جرائد مرة أخرى» رد عليه بصوت مخنوق انت أصلا ما راح تبيع جرائد مرة أخرى.أرجوك بس تعال معي شوي. ظل البائع يقاوم والدكتور يمسك يده وهو يقوده الى داخل القاعة، تخلى البائع عن المقاومة، وهو يرى عيون الدكتور تفيض بالدموع وقال مالك يا ابني؟ لم يتكلم الدكتور وواصل طريقه الى المنصة، وهو يمسك بيد بائع الجرائد والكل ينظر إليه في دهشة، ثم انخرط في موجة بكاء حادة، وأخذ يعانق بائع الجرائد ويقبل رأسه ويده، ويقول: انت ما عرفتني يا استاذي؟ قال لا والله يا ابني العتب على النظر، فرد الدكتور وهو يمسح دموعه، كنت انا تلميذك في المرحلة الاعدادية، لقد كنت الأول دائما، وكنت أنت من يشجعني ويتابعني سنة 1966، نظر الرجل الى الدكتور واحتضنه، فتناول الدكتور الوسام وقلده للأستاذ، وقال للحضور: هؤلاء هم من يستحقون التكريم، والله ما ضعنا ولا تخلفنا ولا جهلنا إلا بعد إذلالنا لهم وإضاعة حقوقهم وعدم احترامهم وتقديرهم بما يليق بمقامهم وبرسالتهم السامية.موقف رائع وجميل من قبل الطبيب العالمي وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على وفائه وإخلاصه لمعلمه القديم، في زمن قل فيه الوفاء وأصبح عملة نادرة، خاصة للفئة المنسية التي أفنت زهرة شبابها في خدمة وتعليم وتربية أبناء الوطن اجيال المستقبل.حقيقة، لا أدري ما سبب تجاهلنا وعدم اهتمامنا بالمعلمين المتقاعدين، وعدم الاستفادة من علمهم وتجاربهم وخبراتهم الطويلة في التعليم.لذا أناشد وزير التعليم الموقر، الدكتور الفاضل عادل المانع، الاستفادة من علم وتجارب وخبرات المعلمين المتقاعدين، والسماح لهم بمزاولة العمل بنظام المكافأة في مدارس وزارة التربية.اقرأ واتعظ: «تقدير المعلم أغلى جائزة يطمح إليها».«الإنسان من دون وفاء وإخلاص، للأسف الشديد، جسم بلا قلب».

MENAFN08102023000130011022ID1107207031