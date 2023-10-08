التخطيط التعليمي والتربوي

التخطيط التربوي والتعليمي قاعدة أساسية وارتكاز من أجل تنمية القوى البشرية وصقل القدرات والمهارات والمعارف والاتجاهات للكفاءات البشرية في جوانبها العلمية والعملية والفنية والسلوكية، وذلك على أساس أن العنصر البشرى ركيزة أساسية في بناء وتقدم الشعوب وضرورة التخطيط على أسس علمية، كما أنه يعتبر مطلبا تربويا وعلميا واقتصاديا واجتماعيا. والتنبؤ بالمستقبل لدور التربية بوصفها أداة فعالة بيد الدول والمجتمعات لتكوين المواطن الصالح تكوينا يتفق مع أهدافها وايديولوجيتها، فالتربية والتعليم أداة تغيير المجتمع.

وإصلاح التعليم يكون بالتخطيط السليم وهو الأداة المأمونة والمضمونة للتغلب على أزمات العملية التعليمية ومشكلاتها ومواجهة تحدياتها والتطلع للمستقبل واستشرافه والتنبؤ باتجاهاته وتحقيق أهدافه واستغلال الموارد البشرية والطبيعية والفنية المتاحة إلى أقصى حد ممكن لإحداث التغيير المنشود والاتسام بالواقعية والشمول والتنسيق والمرونة وقدرة الخطة على مواجهة الظروف الطارئة.

والتخطيط السليم يكون بالاعتماد على البيانات والإحصائيات الأساسية اللازمة للتخطيط التعليمي ووجود كفاءات بشرية مدربة وذات كفاءات عالية ومؤهلة علميا وفنيا بالمعرفة والوعي التخطيطي. ومما يستدعى وضع الخطط الاستراتيجية العلمية والتربوية هو الاكتشافات العلمية والتطور التكنولوجي وازدياد المعرفة في كل ثانية ونمو اتجاهات سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة، وهناك خطط طويلة المدى تستغرق ما بين 10 و20 سنة وخطط متوسطة المدى ما بين 5 و10 سنوات وخطط قصيرة المدی وتكون بين 1 و5 سنوات.

ومن مبررات التخطيط إدراك أهمية التربية والتعليم كأداة لتنمية قدرات الانسان وإمكاناته وتحسين حياته ورفعة شأن وطنه، وضرورة تحقيق التكامل بين أنواع التعليم مما يستلزم التخطيط لتقديم حلول شاملة تحقق التوازن بين مراحل التعليم المختلفة ومواجهة التحديات المتوقعة والتغيرات التي يخبئها المستقبل، ولن يتحقق ذلك إلا بتخطيط قادر على قراءة المستقبل والتنبؤ به، والتخطيط عملية تفكير ترتبط بالزمن، حيث يفكر الشخص في اليوم والغد وما بعد الغد ويحدد أولويات الزمن والتوقيت.

ومن أهداف التخطيط التربوي والتعليمي توفير احتياجات المجتمع من القوة العاملة اللازمة لتطوره والمحافظة على التراث الثقافي والعادات وقيم المجتمع وتربية المواطن الصالح وبناء أجيال ذات هوية وطنية عربية إسلامية تمتلك المعارف وقادرة على التعامل مع التطور العلمي التكنولوجي والابداع الفني وتكتسب المهارات والقيم الأساسية والتركيز على استخدام اللغة العربية، إضافة إلى فهم واستخدام لغة اجنبية استخداما وظيفيا، وغرس القيم الإيجابية في وجدان المتعلمين والمعبرة عن الهوية الثقافية العربية والإسلامية.





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