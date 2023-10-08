العرب واكتشاف الدورة الدموية

ألف العالم الإسباني سرفيتوس في العام 1553 كتابا أعلن فيه اكتشافه للدورة الدموية كما نعرفها الآن، ثم جاء بعده الطبيب الانجليزي هارفي في العام 1628، فأكمل اكتشاف الدورة الدموية الشعرية الموصلة ما بين العروق والشرايين، وظلت المراجع في كل أنحاء العالم تمجدهما وتجعل منهما قبلة الطب الحديث، ورمز الثورات الطبية التي حدثت بعد ذلك.والحقيقة أن هذا المجد مبني على حق مغتصب للعالم المسلم ابن النفيس، فقد شاء القدر أن يعود الحق لصاحبه على يد الطبيب المصري العربي الماهر د.محيي الدين التطاوي، الذي حصل على درجة الدكتوراه في أمراض القلب من جامعة برلين عام 1924 عن رسالته حول ابن النفيس المكتشف الحقيقي للدورة الدموية، وقد لعبت المصادفة دورها في عودة هذا الحق إلى صاحبه المغتصب.ففي يوم من أيام عام 1924، ذهب التطاوي إلى مكتبة جامعة برلين وشد انتباهه مخطوط عربي قديم لابن النفيس، وهو مخطوط نادر جدا ولا يوجد منه سوى نسختين في العالم أجمع، إحداهما هي بمكتبة برلين والأخرى بمكتبة الاسكو ريال بمدريد، ولما كان التطاوي متخصصا في أمراض القلب، فقد قرأ ما كتبه ابن النفيس، وكانت المفاجأة أن وجد ما عرضه ابن النفيس يهدم نظرية جالينوس الإغريقي المتوفى سنة 201، ويأتي بنظرية جديدة في الدورة الدموية هي ما نعرفه الآن، وينسبه العالم إلى سرفيتوس الاسباني وهارفي الإنجليزي.أطلع التطاوي أساتذته الألمان على هذه الحقائق، وشهدت به د.سيجريد هونكة الطبيبة الألمانية التي عاصرت ذلك الحدث، وحققها البروفيسور د.مايرهوف، وأرسلها إلى سارتون في أميركا واضافها في آخر طبعة من تاريخ العلم، عندئذ طلبت الجامعة الألمانية من التطاوي أن تكون رسالته للدكتوراه حول ابن النفيس بدلا من رسالته حول أمراض القلب.ولم يمر اكتشاف هذه الحقيقة بسلام، بل ثارت الأوساط العلمية، في اسبانيا وإنجلترا شعورهما بضياع المجد عن بلادهم، وبلغ الأمر ان انكر بعض العلماء في الدولتين وجود عالم اسمه ابن النفيس في التاريخ العربي كله.عاد التطاوي إلى مصر، وهدأت الثورة ومات عام 1945، لكن الشيء الذي لا يموت أبدا هو حقيقة أن ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية إلى الأبد، وقد تربع على عرش اكتشافه رغم انف الحاقدين، وقد اهتم فريق من انحاء العالم بتحقيق اكتشاف التطاوي، وظهرت مفاجآت أن الطبيب الاسباني نقل ما كتبه ابن النفيس كلمة بكلمة وحرفا بحرف، ونحمد الله تعالى أن ظهر الحق وعاد إلى صاحبه، ولكن على يد حفيد عربي لهذا العالم الكبير ابن النفيس، وهو الأمر الذي يشجع الآن البحث في تاريخ أجدادنا العلماء العرب والمسلمين لتثبيت الحقوق المغتصبة من مجد حضارتنا العربية الإسلامية، إذ يتطلب الأمر إدراكا واسعا لأننا لا نجد الآن أي إشارة لهذا الكشف وهذه الحقيقة في الموسوعات العامة الحديثة لغرض في نفوس العالم الغربي الذي يريد أن يحتكر المجد لنفسه.

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