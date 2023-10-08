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عودة الديوانيات

10/8/2023 3:23:36 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد جائحة كورونا العالمية تغيرت عادات وأطباع ومجاملات، كما تأثرت أنشطة اجتماعية كثيره أبرزها تشييع الأموات، رحمهم الله وغفر لهم، وتجمعات الأفراح والمناسبات وغيرها، مما صار فيها لزاما الاستعانة بالكمامات الواقية وفرض غرامات مالية على من لا يلتزم تطبيقها، أو يتلاعب بالتعليمات والإرشادات الصحية، وصولا في النهاية إلى إلغاء تلك الحالات سلاما بسلام.
لله الحمد غادرتنا كورونا، وعادت للناس بالعالم كافة معظم الانشطة الاجتماعية بكل جوانبها ما عدا التعازي، وأغلب الديوانيات العريقة والمتجددة! وللوضع الحالي تتجه النوايا عندنا للبعض فتح أبواب بعض الديوانيات المعروفة مع الحرص للالتزام بالتالي:
اختصار السلام الجماعي والبعد عن التحية عبر التقبيل تلافيا للعدوى الموسمية كما يحدث عندت تغيرات المواسم مثل هذه الأيام، اختصار توقيت الجلوس بالديوانيات بحدود 3 ساعات مسائية ومثلها صباحية للتخفيف على الجميع عناء واجبها وباقي المجاملات، اقتصار بعض الديوانيات على أهالي المنطقة والجيران تخفيفا لازدحام الطرق والشوارع وخدمات الديوانيات للمشروبات والوجبات المعتادة باتفاق صاحب الديوان وروادها بلا مبالغة بالاطعمة حفاظا على صحة روادها، تحديد نظام أيام ديوان كل مجموعة والأوقات خلال الأسبوع والتفرغ للحوار النافع أو الكوت والهاند والألعاب المسلية كالبلياردو والدامة ومتابعة أخبار التلفاز، والأجهزة الحديثة لمن يدركه البعض الرواد.
بهذه الطريقة ترتسم السعادة والفرح على وجوه الرواد بكل محافظاتنا الكريمة مع العودة للديوانيات، رغم أستحداث ما يمكن أن يطلق عليه ديوانيات متجددة داخل مراكزنا الثقافية والتجارية الأهلية بتسمياتها الجديدة، حيث قوارير المجتمع نسائها والبنات والرجال من الشياب والشباب بتلك المجمعات مع دفع التكاليف للمشروبات والمأكولات، مع تجديد يختلف عن وضع الديوانيات وهو ممارسة رياضة المشي للبعض، وفي النهاية الالتحاق بالمجموعات للتفرغ لأخبارنا العامة والخاصة أيام الأسبوع والاجازات (وما يتم من حش والطرائف المتناقلة ما بين طبقات المجتمع وأهمها رزانة الشياب وعنفوان الشباب بالضحك والغشمرة الرزينة بحسب مستوى التجمعات).
تلك هي بعض افرازات جائحة كورونا، الله المعافي منها والغافر لموتاها بالجنات. طالت أعماركم بإذن الله ورعايته.

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