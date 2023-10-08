منيرة في ذمة الله

(MENAFN
- Al-Anbaa) لا جزع من الموت، فهو زائر لا بد منه، فنحن نريد والله يفعل ما يريد، فـ(كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام)، ومع ذلك فنحن لا نستطيع إخفاء حزننا وأسانا على فراق أحبتنا، ثم نسلم لأمر الله، فلا راد لقضائه، ومنذ اربعة أشهر كتبت منيرة صالح السعيد، رحمها الله تعالى، عمودا في هذه الصفحة تنعى شقيقها الفهد الذي توفي شابا وتعده بأن اللقاء به سيكون قريبا، وسبحان الله كأنها على علم بأنها ستلحق به قريبا، وأن اللقاء به لن يطول، وقد صدقت فيما قالت فغادرت هذه الدنيا على حين غرة كما شاء الله أن يكون، ولحقت بشقيقها ونحن في حالة من الدهشة والذهول.
لقد انطفأت شمعة مضيئة من شموعنا الرائعة، وفقدت عزيزة غالية قريبة إلى قلبي في ريعان شبابها، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فالموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، فهو مفرق الجماعات وهادم اللذات، لقد شبت منيرة وكبرت أمام عيني، تراني وأراها، تذهب مع ابنائي وتجيء معهم، بحكم أنها ابنة عم أبنائي وابنة خالتهم، منذ طفولتها الأولى، فكنت لها أبا وعما، حتى كبرت وشقت طريقها في الحياة، ولكنها بعد وفاة شقيقها الفهد فجأة، ضاقت بها الدنيا بما وسعت وتأثرت تأثرا كبيرا ولم تعد الدنيا بذات أهمية بالنسبة لها، فكان لها ما أرادت، غادرتنا أيضا على حين غرة.
إن الموت يا سادة عظة وعبرة لنا رغم وقعه الثقيل على نفوسنا، وما هذه الدنيا الطويلة العريضة إلا ممر للآخرة، وقد فقدت قبلها شقيقي متعب وابن اخي رياض وابن اخي فهد وها هي منيرة غادرتنا ولا أعلم لعل الموت قريب مني وأنا في غفلة عن نفسي، اما منيرة فستبقى كاسمها شمعة مضيئة في قلبي، ماثلة أمامي أدعو لها بالرحمة والمغفرة والرضوان، ولا اقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ودمتم سالمين.
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