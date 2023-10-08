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منيرة في ذمة الله

10/8/2023 3:23:36 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا جزع من الموت، فهو زائر لا بد منه، فنحن نريد والله يفعل ما يريد، فـ(كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام)، ومع ذلك فنحن لا نستطيع إخفاء حزننا وأسانا على فراق أحبتنا، ثم نسلم لأمر الله، فلا راد لقضائه، ومنذ اربعة أشهر كتبت منيرة صالح السعيد، رحمها الله تعالى، عمودا في هذه الصفحة تنعى شقيقها الفهد الذي توفي شابا وتعده بأن اللقاء به سيكون قريبا، وسبحان الله كأنها على علم بأنها ستلحق به قريبا، وأن اللقاء به لن يطول، وقد صدقت فيما قالت فغادرت هذه الدنيا على حين غرة كما شاء الله أن يكون، ولحقت بشقيقها ونحن في حالة من الدهشة والذهول.
لقد انطفأت شمعة مضيئة من شموعنا الرائعة، وفقدت عزيزة غالية قريبة إلى قلبي في ريعان شبابها، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فالموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، فهو مفرق الجماعات وهادم اللذات، لقد شبت منيرة وكبرت أمام عيني، تراني وأراها، تذهب مع ابنائي وتجيء معهم، بحكم أنها ابنة عم أبنائي وابنة خالتهم، منذ طفولتها الأولى، فكنت لها أبا وعما، حتى كبرت وشقت طريقها في الحياة، ولكنها بعد وفاة شقيقها الفهد فجأة، ضاقت بها الدنيا بما وسعت وتأثرت تأثرا كبيرا ولم تعد الدنيا بذات أهمية بالنسبة لها، فكان لها ما أرادت، غادرتنا أيضا على حين غرة.
إن الموت يا سادة عظة وعبرة لنا رغم وقعه الثقيل على نفوسنا، وما هذه الدنيا الطويلة العريضة إلا ممر للآخرة، وقد فقدت قبلها شقيقي متعب وابن اخي رياض وابن اخي فهد وها هي منيرة غادرتنا ولا أعلم لعل الموت قريب مني وأنا في غفلة عن نفسي، اما منيرة فستبقى كاسمها شمعة مضيئة في قلبي، ماثلة أمامي أدعو لها بالرحمة والمغفرة والرضوان، ولا اقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ودمتم سالمين.

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