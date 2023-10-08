رحلة الخلود ماذا يحدث للإنسان في منامه؟!

ما أحوجنا إلى بحث علمي وفقهي يناقش أسرار النوم من منظور إسلامي!النوم من المكونات الأساسية لحياة الإنسان التي لا يستطيع العيش من دونه، وربما ينام الإنسان ثلث حياته يزيد أو ينقص!الأبحاث الجديدة كشفت أن الإنسان عندما ينام يتأثر من الناحيتين الجسدية والنفسية، وان تأثيرات هذه العوامل تقلل من النوم، وبالتالي ربما يؤدي هذا إلى الموت!ولا يزال ملف النوم مجهولا وفيه من الأسرار الكثيرة التي لم يتوصل لها الإنسان!يبقى السؤال: في شريعتنا وديننا عشرات، بل مئات القضايا التي هي بحاجة إلى إعادة نظر وطرحها على مائدة السؤال والجواب، لنعرف أسرارها وعلى رأسها النوم!٭ الموتة الصغرى!نعم الله علينا كثيرة في الحياة لا تعد ولا تحصى، يقول تعالى في محكم التنزيل: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار) إبراهيم 34.النوم نعمة.. نعم، ومن أعظم النعم علينا ورحمة من الله لترتاح الأبدان، والنوم من أسرار الخالق الدالة على قيومته ووحدانيته، ويسمى النوم الموتة الصغرى لأنه موت مؤقت.لقد كره العلماء نوم الصبحة لضرره على البدن فهو ينهك الجسد ويورث الأمراض!رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوتنا، حيث كان ينام أول الليل ويقوم آخره، وأعدل النوم وأنفعه للبدن والأعضاء كما يقول الأطباء 8 ساعات في اليوم والليلة، أي ما يعادل ثلث الليل والنهار، وإن لم يأخذ الإنسان كفايته من النوم يضر بنفسه ويعرض جسده للتلف والهلاك، وإذا نام زيادة اعتاد الخمول والكسل، وقد قيل في القول المأثور: «من لزم الرقاد عدم المراد»!قال الحسن البصري: توبوا إلى الله من كثرة النوم والطعام.وقال ابن قدامة المقدسي: ينبغي ألا ينام حتى يغلبه النوم، فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبة، يقول الضحاك، رحمه الله: أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة.يقول العلامة ابن تيمية: والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه وهي نفس التي تفارقه بالموت!قال ابن كثير: يخبر الله تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل وهذا هو التوفي الأصغر.تبقى الحقيقة أن النوم من آيات الله، خاصة ونحن نعلم أن القلم مرفوع عن المكلف كونه فاقد الأهلية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل».ونحن على مقاعد الدراسة وفي بحثنا عن تثقيف أنفسنا عرفنا أن النوم حالة فسيولوجية ليست مفهومة!وهناك من يقول إن النوم حالة جسدية فسيولوجية يحتاج إليها الكائن الطبيعي!وهناك من يرى أن النوم حالة إمساك القوى النفسانية عن أفعالها ومنها الإحساسات وقوة التحريك!وهناك من يرى أن النوم هو رجوع الحواس عن الحركة وسكون النفس وانقباضها مع الحرارة الغريزية من الدماغ الى داخل الجوف وبخارات معتدلة تصعد من الجوف إلى الدماغ!وهناك من يطلق نظرية النوم الكيماوية!والنصيحة أن تحرص على القيلولة الصغيرة لاستعادة القدرة على التركيز وتحسين الأداء!٭ ختاماً- النوم حالة طبيعية متكررة يتوقف فيها الكائن الحي عن الحركة، وتصبح حواسه معزولة عما يحيط به من أحداث.- يحصل لمختلف أجهزة الجسم لدى النوم حالة من الراحة والاستجمام.- تتناسب حاجة الإنسان للنوم طردا مع مقدار ما يصيبه من تعب!- حرمان الإنسان من النوم مضر جدا ويؤدي إلى الهلاك!- النوم من أقوى الأسباب المعينة على تخليص الدماغ من الارتباك والإرهاق والإجهاد.- النوم أنواع منه الحالم والتقليدي والهادئ.- يتغير مع النوم إفراز الهرمونات من الغدد الصماء أثناء النوم.بعد هذه الجولة يتبين لنا أهمية النوم للإنسان وحاجته الضرورية.تذكروا أعزائي القراء: إن النوم الجيد يساعد على الحياة الطبيعية وينعش الذاكرة ويُقلل من كل الأضرار المحتملة، خاصة المناعية للجسم!ما أحوجنا الى فقه الواقع ومناقشته من منظور إسلامي! فمتى نبدأ؟عزيزي القارئ: النوم شيء ضروري للإنسان وغريزي كالأكل والشرب لا يستغني عنه لمتابعة دوره في إعمار الأرض، وهكذا اقتضت حكمة الله سبحانه بأن جعل نوم البشر سباتا في الليل ومعاشا في النهار.

MENAFN08102023000130011022ID1107207026