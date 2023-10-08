Sunday, 08 October 2023 11:27 GMT

هل حان الوقت لشراء أسهم تسلا؟

10/8/2023 3:23:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) رغم الارتفاع اللافت للنظر لأسهم «تسلا» خلال العام الحالي، فإنه لايزال هناك تفاوت في التوقعات بشأن الأداء المستقبلي لأسهم الشركة التابعة لإيلون ماسك، البعض يعتبر أن السعر الحالي فرصة لشراء السهم، مخالفا آراء الآخرين، خاصة بعد أن ارتفع سهم شركة السيارات، على مدار العام حتى الآن، بنسبة 100% تقريبا.
كما حصلت أسهم الشركة، التي تصمم وتصنع السيارات الكهربائية وأجهزة تخزين طاقة البطاريات والألواح الشمسية، على دفعة في جلسة يوم الاثنين، حتى بعد إعلان الشركة عن تسليمات سيارات أقل بكثير مما توقعته «وول ستريت» في الربع الثالث.
وقالت شركة السيارات الكهربائية الأميركية إنها سلمت 435 ألف سيارة في الربع الثالث، أي أقل من 440 ألفا إلى 460 ألفا التي توقعها معظم المحللين، ويأتي ذلك في الوقت الذي أضرت فيه إغلاقات المصانع بالإنتاج وتراجع الطلب على السيارات الكهربائية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي حين ارتفعت أرقام التسليم الأخيرة بنسبة 27% على أساس سنوي، إلا أنها تمثل انخفاضا بأكثر من 31 ألف مركبة عن الربع الثاني.
التوقعات السلبية
يقول المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار New Constructs ديفيد ترينر إن شركة «تسلا» هي واحدة من أكثر الأسهم المبالغ بقيمتها في السوق.
وقال إن القفزة في سعر سهمها هذا العام جاءت وسط تحول في معنويات السوق، حيث قام المستثمرون بتسعير «سيناريو الهبوط الأكثر ليونة» بعد العام الماضي القاسي واستمرار رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
إن التحول في معنويات السوق لا يغير حقيقة أن أساسيات أسهم «تسلا» منفصلة تماما عن الواقع. وقال ترينر ـ في ملاحظة مرسلة إلى CNBC الأميركية اطلعت عليها «العربية.نت» ـ إن سهم «تسلا» مبالغ في قيمته بشكل كبير، ويعتقد أن قيمته تقترب من 26 دولارا للسهم الواحد بدلا من سعر سهمه الحالي البالغ حوالي 280 دولارا للسهم الواحد.
التوقعات الإيجابية في المقابل لا يتفق الشريك الإداري في شركة Deepwater Asset Management جين مونستر مع رأي ترينر. وفيما يتعلق بأحدث أرقام التسليم، قال مونستر إنه من المهم ملاحظة أن «تسلا» أوقفت الإنتاج بشكل أساسي في الصين أثناء إعادة تجهيزها لتجديد طرازها 3.
وقال في مقابلة مع قناة CNBC الأميركية «لذا، عندما تأخذ ذلك في الاعتبار، فإن هذه الأرقام محترمة بالفعل، بزيادة 17% على أساس سنوي في جانب الإنتاج و27% على أساس سنوي في جانب التسليم».
وتقوم «تسلا» بتجميع عمليات تسليمها إلى فئتين، مركبات الطراز S وX، ومركبات الطراز 3 وY.
ويتطلع مراقبو شركة «تسلا» الآن إلى تجديد الطراز 3 وإطلاق سيارة الـ «بيك أب» الكهربائية التي طال انتظارها من الشركة، والتي يطلق عليها اسم Cybertruck.
وقال مونستر إنه كان هناك «الكثير من الضجيج» حول هذه الأمور، لاسيما فيما يتعلق بالجداول الزمنية المتوقعة للتسليم، مع توقع إطلاق الشاحنة «منذ وقت طويل».
ومع ذلك، فهو يتوقع أن تكون Cybertruck هي ثاني أكبر سيارة من حيث الحجم لشركة «تسلا»، وقال إنه لم يتم تسعيرها ضمن أسهمها.
عقد فوضوي للسيارات التقليدية
وبالنظر إلى المستقبل، حذر مونستر من «عقد فوضوي للسيارات التقليدية»، ومع ذلك، حتى مع وجود قضايا مثل مفاوضات العمل الجارية في الولايات المتحدة، والضغط حول برامج «تصحيح»، قال إن النافذة ستكون مفتوحة أمام «تسلا» خلال السنوات القليلة المقبلة».
ويختلف ترينر أيضا بتصريحات مونستر في هذا الإطار، وسلط الضوء على التخفيضات المتعددة التي قامت بها شركة صناعة السيارات في الأسعار في عام 2023، إلى جانب مستويات الإنتاج «الباهتة» في النصف الأول من هذا العام.

MENAFN08102023000130011022ID1107207025

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث