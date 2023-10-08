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باركليز تراجع أسواق الأسهم سيعيد جاذبية السندات للمستثمرين

10/8/2023 3:23:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقع بنك «باركليز» استمرار تراجع أسعار السندات العالمية في حال لم يؤد الانخفاض المستمر في الأسهم إلى إحياء جاذبية الأصول ذات الدخل الثابت.
وأشار البنك إلى سيناريو واحد فقط يمكن التفكير فيه لارتفاع أسعار السندات بشكل ملموس، وهو عندما تتراجع الأصول الخطرة بشكل حاد في الأسابيع المقبلة.
واستبعد البنك تخفيف الاحتياطي الفيدرالي لبرنامج التشديد الكمي، وهو ما يجعله بائعا صافيا لسندات الخزانة.
وأوضح «باركليز» أن كل ذلك يعني أن مصير سوق السندات يعتمد على مسار أسواق الأسهم، مضيفا أن التراجع في مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 5% مثلا خلال الأشهر الثلاثة الماضية يعد أقل بكثير مما هو مطلوب لتحفيز انتعاش أدوات الدخل الثابت.

MENAFN08102023000130011022ID1107207024

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