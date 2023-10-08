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عمالقة الحوسبة السحابية الأميركيون يواجهون تحقيقات بريطانية حول الاحتكار

10/8/2023 3:23:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواجه الخدمات السحابية لشركتي «أمازون»، و«مايكروسوفت» تحقيقا تجريه هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة بسبب مخاوف من أن الشركات الأميركية قد تسيء استخدام قوتها السوقية.
وقالت منظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية «Ofcom» إنها طلبت رسميا من هيئة المنافسة والأسواق إجراء تحقيق رسمي بعد أن وجدت دراسة استمرت لمدة عام أدلة على أن أمازون ومايكروسوفت جعلتا من الصعب على العملاء استخدام موردين متعددين أو التبديل، مما يوفر التخزين عن بعد والحوسبة التي أصبحت منتشرة بشكل متزايد في جميع أنحاء الأعمال.
وصرح مدير «Ofcom» المسؤول عن الدراسة، فيرغال فراجر، في البيان: «أخبرتنا بعض الشركات في المملكة المتحدة أنها تشعر بالقلق إزاء صعوبة التبديل أو المزج والمطابقة مع مزود الخدمة السحابية، وليس من الواضح أن المنافسة تعمل بشكل جيد». وسلطت «أوفكوم» الضوء على الرسوم المدفوعة عند نقل البيانات من السحابة، ونقص قابلية التشغيل البيني، والخصم الذي قد يحفز على البقاء مع مزود واحد، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».
وفتحت هيئة «Ofcom»، التي تشرف أيضا على البث والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات البريدية، تحقيقا في العام الماضي بشأن مخاوف من أن ما يسمى بمقدمي الخدمات السحابية فائقة النطاق - وخاصة «AWS» التابعة لـ «أمازون»، و«أزور» التابعة لشركة مايكروسوفت - قد يحدون من الابتكار والنمو. وتمثل الشركتان معا أربعة أخماس الإيرادات في سوق البنية التحتية السحابية العامة في المملكة المتحدة، وتمثل خدمة «غوغل كلاود» التابعة لشركة «ألفابيت» بين 5% و10% أخرى.
وتستمر تحقيقات السوق التي تجريها هيئة أسواق المال عادة نحو 18 شهرا، وتتمتع الوكالة بسلطة فرض علاجات هيكلية، وبيع جزء من أعمالها لتحسين المنافسة، إذا تم العثور على مشكلات مهمة.
ونظر الاتحاد الأوروبي أيضا في الشكاوى المتعلقة بالصناعة السحابية، بشأن الانتهاكات المحتملة لمكافحة الاحتكار من قبل مايكروسوفت. وأشار مكتب الكارتل الفيدرالي في ألمانيا إلى الزيادة القوية في أهمية الخدمات السحابية التي تقدمها مايكروسوفت عندما أعلن عن تحقيقه الخاص في القوة السوقية للشركة في وقت سابق من هذا العام.

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