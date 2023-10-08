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أونكتاد تحذر من كارثة عالمية بسبب سياسات البنوك المركزية

10/8/2023 3:23:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذرت الذراع الاقتصادية للأمم المتحدة من أن البنوك المركزية تخاطر بدفع الاقتصاد العالمي المتعثر إلى ركود كامل ما لم تخفف أهداف التضخم البالغة 2% وتتبنى موقفا أكثر دعما للنمو.
وفي إشارة إلى أدلة على أزمة ديون تلوح في الأفق في الدول الفقيرة، قالت الأمم المتحدة إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى منذ عام 2021 أدت إلى زيادة عدم المساواة وخفض الاستثمار، لكنها أثبتت أنها سلاح فادح لمكافحة التضخم.
وقال التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ومقره جنيف، إن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ من 3% في عام 2022 إلى 2.4% في عام 2023، مع عدم وجود مؤشرات تذكر على انتعاش العام المقبل، وفقا لما نقلته صحيفة «التليغراف».
وقال مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في «أونكتاد»، ريتشارد كوزول رايت: «إن الاقتصاد العالمي يتعثر، حيث تتأرجح أوروبا على حافة الركود، وتواجه الصين رياحا معاكسة قوية، وتعود الضغوط المالية إلى الظهور في الولايات المتحدة».
«في هذه اللحظة، الضغط على المكابح المالية والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة هو مزيج سياسي خاطئ لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي».
وقالت «أونكتاد» إن الاقتصاد العالمي «على مفترق طرق» وان الدول الفقيرة تتضرر بشكل غير متناسب من ارتفاع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة. وهددت فجوة الثروة الآخذة في الاتساع بتقويض الانتعاش الاقتصادي الهش وتطلعات الدول النامية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال تقرير التجارة والتنمية لعام 2023: «إن أعباء الديون، وهي العبء الصامت على العديد من البلدان النامية، تظل مصدر قلق كبير». «لقد اجتمع ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملات وتباطؤ نمو الصادرات لضغط الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، مما أدى إلى تحويل عبء خدمة الديون المتزايد إلى أزمة تنمية تتكشف».

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