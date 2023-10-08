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أمازون تدخل سباق الإنترنت الفضائي وسط شكوك حول جدوى المشروع

10/8/2023 3:23:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستعد شركة أمازون لإطلاق أول قمرين اصطناعيين اختباريين لمشروع «Kuiper»، حيث تسابق شركة التكنولوجيا العملاقة التابعة لجيف بيزوس لبناء كوكبة ضخمة من الأقمار الاصطناعية لتأسيس وحدتها التابعة للإنترنت الفضائي للتنافس مع ستارلينك التابعة لشركة «سبيس إكس».
من المقرر أن تنطلق الأقمار الاصطناعية التجريبية على متن صاروخ «Atlas V» التابع لشركة «United Launch Alliance» في فلوريدا، حيث تهدف الأقمار الاصطناعية، التي أطلق عليها اسم «مهمة الطيران الأولي»، والتي كانت أمازون تأمل وجودها في الفضاء قبل عام، إلى اختبار قدرة الشركة على إرسال الإنترنت عريض النطاق من المدار.
سيكون هذا أول اختبار على متن الطائرة لمبادرة أمازون الطموحة مشروع «Kuiper»، والتي تعهدت بإنفاق أكثر من 10 مليارات دولار عليها، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».
وعلى غرار «ستارلينك»، يهدف مشروع «كويبر» إلى تغطية الكرة الأرضية بـ 3236 قمرا اصطناعيا في مدار أرضي منخفض. وسيتمكن العملاء الذين يشترون محطات صغيرة، كشفت عنها أمازون في مارس، من إرسال واستقبال الإشارات من أقمار كويبر الاصطناعية المستقبلية.
Kuiper مجرد واحدة من العديد من مجموعات النطاق العريض الضخمة التي تم التخطيط لها في هذا العقد، لكنها تهدف إلى أن تصبح الخدمة التشغيلية الثانية فقط للمستهلكين الأفراد، بعد ستارلينك.
لقد أظهرت شركة ستارلينك، أن هناك سوقا للإنترنت منخفض زمن الوصول من الفضاء، لكن من غير الواضح مدى ربحية قطاع المنتجات المباشرة للمستهلك، وما إذا كانت «أمازون» قادرة على إنجاحه.
لم تبدأ «أمازون» بعد في تصنيع وإطلاق أقمارها الاصطناعية بكميات كبيرة، في حين تواصل شركة «SpaceX» إطلاق دفعات من أقمارها الاصطناعية ستارلينك في المدار بتردد متزايد. ولديها ما يقرب من 5000 قمر اصطناعي نشط في المدار.
وتحتاج «أمازون» إلى أن يكون نصف مجموعتها المخطط لها في المدار بحلول منتصف عام 2026 لتكون متوافقة مع ترخيصها بموجب لجنة الاتصالات الفيدرالية، التي تنظم ترددات الاتصال بالأقمار الاصطناعية.
ما يسلط الضوء على تسرع أمازون هو حقيقة أن الشركة قد حجزت صاروخ أطلس الخامس بالكامل لإطلاق هذين القمرين الاصطناعيين الاختباريين الصغيرين إلى الفضاء. ويقدر وزن كل قمر اصطناعي من أقمار كويبر ما بين 589 و680 كيلوغراما، وفقا لبحث أجرته شركة استشارات الفضاء «Quilty Analytics LLC». وهذا يعني أن القمرين الاصطناعيين «Kuipersat-1» و«2» يتضاءلان أمام قدرة الإطلاق القوية التي يتمتع بها صاروخ «أطلس 5»، والذي يمكنه حمل ما يصل إلى 20 طنا من البضائع إلى مدار أرضي منخفض.
وفي عام 2022 وقعت أمازون عقودا لإطلاق ما يصل إلى 83 صاروخا لنشر أقمار كويبر الاصطناعية من 3 مزودين مختلفين فيما كان أكبر عملية شراء تجارية لمركبات الإطلاق في التاريخ.
وشمل عقد الإطلاق الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات رحلات على متن صاروخ «New Glenn» التابعة لشركة «بلو أوريغن»، و«Ariane 6» التابعة لشركة «Arianespace»، و«فولكان» التابع لشركة «ULA».
وفي حين اشترت أمازون ما يصل إلى 9 عمليات إطلاق من طراز «Atlas V»، إلا أن السؤال المطروح هو ما إذا كانت أمازون قادرة على إرسال أقمارها الاصناعية إلى الفضاء بالسرعة الكافية.
ورفع أحد المساهمين في الشركة دعوى قضائية ضد «أمازون» في أغسطس، زاعما أن الشركة كلفت نفسها ملايين الدولارات لأنها لم تأخذ في الاعتبار صاروخ SpaceX Falcon 9 ذا الأسعار المعقولة بسبب التنافس بين «بيزوس» والرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، إيلون ماسك. في ذلك الوقت، قال متحدث باسم «أمازون»: «إن الادعاءات في هذه الدعوى ليس لها أي أساس على الإطلاق، ونحن نتطلع إلى إظهار ذلك من خلال العملية القانونية».
سوق الإنترنت الفضائي
قالت شركة «SpaceX»، إنها تجاوزت مؤخرا مليوني عميل نشط. وقال هنري إن هذا يتفوق على أكبر اللاعبين في مجال الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.
لكن هذا العدد يتضاءل بالمقارنة بكبار موردي النطاق العريض الأرضي. وبينما يعد السوق الاستهلاكي أمرا حيويا لأعمال ستارلينك الأساسية، فقد بذلت SpaceX جهدا كبيرا لبيع خدمات ستارلينك للشركات والحكومات ذات الأجور المرتفعة، وحصلت مؤخرا على أول عقد لها مع قوة الفضاء الأميركية.

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