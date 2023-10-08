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آبل تفاوض لاستبدال غوغل كمحرك بحث افتراضي على متصفحها

10/8/2023 3:23:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفادت وكالة «بلومبرغ»، بأن شركة «آبل» أجرت محادثات مع «DuckDuckGo» لتحل محل «غوغل» التابع لشركة «ألفابيت» كمحرك البحث الافتراضي للوضع الخاص في متصفح «Safari» من «آبل».
ومن المتوقع أن يتم نشر تفاصيل تلك المحادثات في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعد أن حكم القاضي المشرف على دعوى مكافحة الاحتكار الفيدرالية ضد «غوغل» بأنه سيكشف عن شهادة الرئيس التنفيذي لـ «DuckDuckGo»، غابرييل واينبرغ والمدير التنفيذي لشركة «أبل»، جون جياناندريا.
وسمح القاضي «أميت ميهتا» في البداية لـ «واينبرغ»، و«جياناندريا» بالإدلاء بشهادتهما حول المفاوضات في محكمة مغلقة، لكن القاضي حكم يوم الأربعاء الماضي بأن الشهادة «تصل إلى جوهر القضية ويجب الإفراج عنها. ولم يتم أيضا نشر بعض الشهادات حول مناقشات مماثلة بين «مايكروسوفت»، و«آبل».
وطلبت شركتا «آبل»، و«غوغل» أن تظل الشهادة خاصة. وقال ميهتا إنه راجع النصوص «سطرا تلو الآخر وسينشر تعليقات المديرين التنفيذيين باستثناء الأسرار التجارية، مثل أسماء المشاريع داخل شركة أبل، والأرقام المالية الدقيقة قيد المناقشة».
ورفض موقع DuckDuckGo التعليق على حكم القاضي. ولم تستجب شركة آبل على الفور لطلب التعليق.
وتزعم وزارة العدل أن شركة «غوغل» دفعت مليارات الدولارات لشركة «آبل» وغيرها لتكون محرك البحث الافتراضي على متصفحات الويب والهواتف الذكية. ومنعت هذه الصفقات محركات البحث الأخرى، مثل «Bing»، و«DuckDuckGo» التابعين لشركة «مايكروسوفت»، من زيادة عدد المستخدمين وتصبح منافسة لـ «غوغل»، وفقا لملفات الدعوى.
وأدلى الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، بشهادته يوم الاثنين الماضي حول مفاوضات شركته لإقناع شركة آبل بجعل محرك البحث «Bing» التابع لمايكروسوفت هو محرك البحث الافتراضي على متصفح «Safari» من شركة آبل بدلا من «غوغل». وقال ناديلا إن مايكروسوفت مستعدة لخسارة مليارات الدولارات إذا قامت شركة آبل بهذا التحول.

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