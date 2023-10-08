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عمليات البيع وجني الأرباح مستمرة في البورصة

10/8/2023 3:23:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
تراجعـت مؤشـــرات بورصة الكويت بنهاية تعاملات الأسبوع بشكل جماعي جراء عمليات بيع بهدف جني الأرباح استهدفت الأسهم القيادية بعد الارتفاعات التي شهدتها مؤخرا، ولم تقتصر عمليات البيع على الأسهم القيادية بالسوق الأول، بل امتدت لتشمل اسهما متوسطة وصغيرة بالسوق الرئيسي.
وسجل مؤشر السوق الأول خسائر بواقع 1.6% بفقد 119 نقطة ليصل إلى 7401 نقطة مقارنة بـ 7520 نقطة الأسبوع الماضي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.7% بخسارته 44 نقطة ليصل إلى 5673 نقطة انخفاضا من 5717 الأسبوع الماضي، وبتراجع المؤشرين حقق مؤشر السوق العام خسائر بنسبة 1.4% بفقد 97 نقطة ليصل إلى 6789 نقطة انخفاضا من 6886 نقطة الأسبوع الماضي.
ولم تكن متغيرات السوق في منأى عن التراجع، حيث تراجعت القيمة السوقية بنهاية التعاملات الأسبوعية بنحو 574 مليون دينار تمثل 1.4% من إجمالي القيمة السوقية البالغة 40.119 مليار دينار وذلك تراجعا من 40.693 مليار دينار بنهاية جلسات الأسبوع الماضي.
وانخفضت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 20%، إذ بلغت المحصلة الإجمالية 177 مليون دينار بمتوسط يومي تراجع لـ 35.5 مليون دينار مقارنة بـ 221 مليون دينار بمتوسط يومي 55 مليون دينار الأسبوع الماضي، ويأتي تراجع ضخ السيولة في سوق الأسهم بالوقت الحالي مبررا في ظل غياب المحفزات الشرائية، وانخفضت أيضا أحجام التداول بنسبة 17% بتداول 815 مليون سهم مقابل 983 مليون سهم الأسبوع الماضي.
وفي سياق آخر، استمر تراجع قيمة ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول الذي يضم أكبر الشركات المدرجة من حيث السيولة العالية والقيمة السوقية، إذ بلغت قيمة هذه الملكيات 4.89 مليارات دينار انخفاضا من 4.96 مليارات دينار الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض 1.4%، وذلك وفقا لبيانات البورصة بتاريخ 4 الجاري.
وجراء تراجع القيمة في ظل انخفاض نسب ملكيات الأجانب في أسهم 3 شركات هي: بيت التمويل الكويتي (بيتك)، والامتياز وآلافكو، مقابل زيادتها في أسهم 4 شركات هي: عقارات الكويت وجي إف إتش وأرزان وهيومن سوفت، فيما كان الاستقرار على ذات النسب في اسهم 24 شركة.

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