2600 عرض ترويجي وتخفيضات أسعار وسحوبات في الكويت



الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية كانت أكثر فاعلية في تقديم العروض الخاصة لم تشهد الكويت تراخيص بتصفيات محلات أو أسواق خلال أول 6 أشهر من العام

طارق عرابيكشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء» عن أن الأسواق الكويتية شهدت خلال النصف الأول من العام الحالي وتحديدا الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 نحو 2593 طلبا لتخفيضات وعروضات وسحوبات وتوزيع هدايا.وتفصيليــا، أظهــرت البيانات أن أول 6 أشهر من العام الحالي شهدت إصدار الجهات المعنية في وزارة التجارة والصناعة 209 تراخيص بسحب جوائز مجانية، تشكل ما نسبته 8% من إجمالي التراخيص الممنوحة للعروض خلال تلك الفترة، فيما أصدرت نحو 1170 ترخيصا خاصا بتوزيع الهدايا المجانية، والذي استحوذ على أكثر من 45% من التراخيص الممنوحة خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام، بينما منحت نحو 327 ترخيصا لعروض موسمية تشكل 12% من إجمالي الترخيص الممنوحة.وكشفت البيانات عن أن الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية كانت أكثر فاعلية في تقديم العروض الخاصة لعملائها، إذ إن عدد العروض الخاصة بها فاق المحلات بنسبة 700%، إذ أصدرت «التجارة» نحو 160 ترخيصا لعروض خاصة بالجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، مقابل 20 ترخيصا فقط لعروض خاصة بالمحلات التجارية.ومنحت وزارة التجارة والصناعة نحو 456 ترخيصا بالتنزيلات خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، إذ تمثل «التنزيلات» نحو 18% من إجمالي العروض المرخصة بالكويت خلال النصف الأول من العام، فيما شهد شهر مايو وحده أعلى معدل ترخيصات بالتنزيلات بلغ 119 ترخيصا تمثل 26%من إجمالي التراخيص بالتنزيلات خلال تلك الفترة.يأتي ذلك فيما لم تشهد الكويت تراخيص بتصفيات محلات أو أسواق خلال أول 6 أشهر من العام سوى مرة واحدة فقط، بينما منحت تراخيص بـ 3 عروض استرداد نقدي مرة في الربع الأول خلال شهر مارس، ومرتين في الربع الثاني وتحديدا خلال شهر يونيو.ورخصت «التجارة» لكيانات بعروض من خلال كوبونات الخصومات، وذلك بواقع 5 تراخيص خلال أول 6 أشهر من العام، فيما منحت تراخيص لتخفيضات في السلع والخدمات والحرف بواقع 233 ترخيصا خلال الفترة ذاتها.وفي سياق متصل، تظهر الأرقام جهود مستمرة لضبط الأسواق من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في إدارة الرقابة التجارية، إذ أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الشكاوى المقدمة إلى الإدارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 بلغ نحو 5279 شكوى، واستحوذ شهر يونيو الماضي على 20% من الشكاوى بواقع 1059 شكوى، يليه شهر مايو بـ 19.8% من الشكاوى بواقع 1047 شكوى.وسجلت الإدارة نحو 634 مخالفة تجارية (مخالفات التراخيص) في أول 6 أشهر من العام الحالي، إذ سجل شهر مايو أعلى معدل للمخالفات بواقع 157 مخالفة، يليه شهر يناير بنحو 131 مخالفة.وبلغ عدد محاضر الضبط التي قامت بها الإدارة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 1809 محاضر ضبط، استحوذ خلالها شهر مايو على أعلى معدل بواقع 441 محضرا يليه شهر يناير بواقع 389 محضرا ثم شهر مارس بواقع 312 محضرا.وأغلقت وزارة التجارة والصناعة نحو 281 محلا خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو الماضيين، وكانت أعلى فترة لإغلاق المحلات في شهر يناير الماضي الذي استحوذ وحده على 42% من الإغلاقات بواقع 117 إغلاقا ثم شهر مارس بواقع 56 إغلاقا.وشهدت الفترة ذاتها فتح نحو 267 محلا جاء أغلبها في شهر يناير بواقع 68 محلا يليه شهر مارس بواقع 51 محلا ثم شهر فبراير بنحو 45 محلا.