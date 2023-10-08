49 2 ألف دولار نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي



التضخم محلياً سيسجل تراجعاً مستقراً .. ويصل إلى نحو 2.4% خلال 2024

19.1 % معدل نمو رصيد حساب المعاملات الجارية في البلاد خلال العام المقبل

البنك الدولي يتوقع تراجعاً حاداً بنمو اقتصادات الشرق الأوسط إلى 1.9% التراجع سيكون أكثر وضوحاً في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط

علي إبراهيمبلغ نصيب الفرد في الكويت من إجمالي الناتج المحلي 49.2 ألف دولار، إذ حل في المرتبة الخامسة خليجيا، بعد قطر التي حلت في المرتبة الأولى بـ 97.1 ألف دولار، والإمارات التي حلت في المرتبة الثانية بـ 74.3 ألف دولار، والبحرين التي حظيت بـ 51.85 ألف دولار والسعودية التي جاءت رابعا بـ 50 ألف دولار، فيما حلت سلطنة عمان في المرتبة السادسة والأخيرة بـ 35.33 ألف دولار.ووفقا لأحدث تقارير البنك الدولي التي جاءت تحت عنوان «تحقيق التوازن: الوظائف والأجور عند وقوع الأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» فإن معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي بالكويت، ستبلغ 0.8% خلال 2023 مقارنة مع 7.9% خلال 2022، و1.3% خلال 2021، فيما توقع أن ترتفع معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي في 2024 إلى 2.6%.وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سينخفض إلى -0.1% خلال 2023 فيما توقع أن يرتفع إلى 1.7% خلال 2024، فيما بلغت نسبة النمو المحققة في 2022 نحو 7.4% وفي 2021 نحو 3.9%.وتوقع التقرير أن يشهد التضخم في الكويت تراجعا ملحوظا إلى 2.4% خلال 2024، وذلك انخفاضا من تقديراته البالغة 3.3% خلال العام الحالي 2023، وهو ما يشير إلى استمرار انخفاض التضخم بالكويت إذا تمت المقارنة مع 4.3% خلال 2022 و3.4% خلال 2021.وتشير تقديرات البنك الدولي أن الكويت ستسجل أعلى معدل نمو في رصيد حساب المعاملات الجارية خليجيا بـ 23.1% خلال 2023 قياسا إلى 16.1% بقطر، و12.4% بالإمارات، و7.85 بالبحرين، و5.6% بالسعودية، و5% بسلطنة عمان.وتظهر توقعاته أن الكويت ستظل عند أعلى معدلات نمو رصيد حساب المعاملات الجارية خليجيا في 2024 بـ 19.1% بينما ستبلغ 13.3% لقطر، و11.8% للإمارات، و6.6% للبحرين، و5.75 للسعودية، و5.1% لسلطنة عمان.وتوقع البنك الدولي انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 1.9% في عام 2023 مقارنة بـ 6% في عام 2022، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.وقال في تقريره إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.وتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان 1% فقط في عام 2023، منخفضا من 7.3% في عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضا لانخفاض أسعاره، أما في البلدان النامية المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3% في 2022، إلى 2.4% في عام 2023.وبالنسبــــة للبلـــدان المستوردة للنفط في المنطقة، فلاتزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي، مرجحا أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6% في عام 2023، منخفضا عن مستواه البالغ 4.9% في عام 2022.وتشير هذه النتائج إلى نهاية «قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين» فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له.وقال التقرير إن خفض انتاج النفط وانخفاض أسعاره يؤديان إلى خفض موازين المعاملات الجارية والمالية العامة في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، وتوقع أن ينخفض رصيد المعاملات الجارية في دول الخليج إلى 9.6% من إجمالي الناتج المحلي منخفضا من أعلى مستوى بلغ 15.7% في 2022، ويتوقع لفائض الموازنة أن يتراجع بشكل حاد إلى 0.8% من إجمالي الناتج المحلي وذلك قياسا إلى 4.9% في 2022.المعاملات الجارية.. والعجزتوقع التقرير أن تنخفض أرصدة المعاملات الجارية للبلدان النامية المصدرة للنفط من متوسط قدره 10.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 إلى 4.2% خلال 2023، إذ ستنتقل أرصدة ماليتها العامة إلى نطاق العجز لتسجل 2.8%- من إجمالي الناتج المحلي نزولا من فائض قدره 2.1% في 2022.0.4 % نمو إجمالي الناتج الحقيقيقال البنك الدولي إن التغيرات في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تعكس التغيرات في مستويات المعيشة بصورة أدق مما تعكس التغيرات في إجمالي الناتج المحلي الكلي، ومن المتوقع أن يسجل النمو الإقليمي لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نسبة 0.4% في 2023 بعد انكماشه عن معدله البالغ 4.3% في 2022، إذ ينتشر التباطؤ في نصيب الفرد من النمو عبر مجموعة البلدان لكنه أكثر وضوحا في البلدان المصدرة للنفط.