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مجالس إدارات جديدة لشركات القطاع النفطي

10/8/2023 3:23:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
اعتمد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية تشكيل مجالس إدارات الشركات النفطية، وشملت تغييرات واسعة في 8 شركات نفطية تابعة، وفيما يلي مجالس الإدارات:
شركة نفط الكويت
٭ مناحي سعيد العنزي ـ رئيس مجلـــس الإدارة.
٭ سعد أدهيليس بوخوصة ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.
٭ أحمد جابر العيدان ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.
٭ بدر إبراهيم العطار ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ عبدالله محمد العفاسي ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ خالد علي الخياط ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ يوسف يعقوب الصقر ـ عضو مجلس الإدارة.
شركة البترول الوطنية الكويتية
٭ حمزة عبدالله بخش ـ رئيس مجلس الإدارة.
٭ وليد علي آل بن علي ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.
٭ وضحة أحمد الخطيب ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.
٭ أسماء علي القلاف ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ عماد عبدالرحمن الهدلق ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ فؤاد محمد الشيخ ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ محمد خليفة العبدالجلـــيل ـ عضو مجلس الإدارة.
شركة صناعة الكيماويات البترولية
٭ فهد الحميدي الديحاني ـ رئيس مجلس الإدارة.
٭ منى جاسم العبيد ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.
٭ نادية بدر الحجي ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.
٭ عماد عبدالرحمن الكندري ـ عضو مجـــلس الإدارة.
٭ أمينة رجب صالح ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ حمد عيسى المشاري ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ عبدالوهاب محمد المذن ـ عضو مجلس الإدارة.
شركة ناقلات النفط الكويتية
٭ طارق سليمان الرومي ـ رئيس مجلس الإدارة.
٭ محمد صقر الغانم ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.
٭ الشيخ خالد أحمد الصباح ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.
٭ هشام أحمد الرفاعي ـ عضو مجلـــــــس الإدارة.
٭ خالد محمد الملا ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ خلود سعد المطـيري ـ عضو مجلــــــس الإدارة.
٭ أحمد يوسف الرشدان ـ عضو مجلس الإدارة.
شركة كي بي سي هولدينجز (آروبا)
٭ محمد راشد جاسم ـ رئيس مجلس الإدارة.
٭ غادة يوسف العامر ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.
٭ شافي طالب العجمي ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.
٭ أريج يوسف البحر ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ حمد دخيل السبيعي ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ علي محمد العجمي ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ عيسى عبدالرحمن المراغي ـ عضو مجــلس الإدارة.الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية
٭ محمد راشد جاسم ـ رئيس مجلس الإدارة.
٭ غادة يوسف العامر ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.
٭ محمد سالم الحيمر ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.
٭ وليد خالد المخـــــيزيم ـ عضـــو مجلس الإدارة.
٭ بدر أحمد المنيفي ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ غانم ناصر العتيـــــبي ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ فهد سالم الــــــخرقاوي ـ عضو مجلــس الإدارة.
الشركة الكويتية لنفط الخليج
٭ أحمد جابر العيدان ـ رئيس مجلـــــــس الإدارة.
٭ محمد عبدالهادي الزعبي ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.
٭ خالد نايف العتيبي ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي (بالوكالة).
٭ عبداللطيف عيد العازمي ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ طارق محمود إبراهيم ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ طارق نوري الثويني ـ عضو مجلــــــس الإدارة.
٭ بندر مهدي القحــطاني ـ عضـــو مجلس الإدارة.
الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة
٭ شكري عبدالعزيز المحروس ـ رئيس مجلس الإدارة.
٭ يوسف عبدالله اليتيم ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.
٭ وليد خالد البدر ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.
٭ شيماء مرزوق الغنـــــــيم ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ شجاع سالم العجمي ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ قصي ناصر العامر ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ فراس عبدالهادي العواد ـ عضو مجلس الإدارة.

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