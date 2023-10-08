مجالس إدارات جديدة لشركات القطاع النفطي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
اعتمد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية تشكيل مجالس إدارات الشركات النفطية، وشملت تغييرات واسعة في 8 شركات نفطية تابعة، وفيما يلي مجالس الإدارات:
شركة نفط الكويت
٭ مناحي سعيد العنزي ـ رئيس مجلـــس الإدارة.
٭ سعد أدهيليس بوخوصة ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.
٭ أحمد جابر العيدان ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.
٭ بدر إبراهيم العطار ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ عبدالله محمد العفاسي ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ خالد علي الخياط ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ يوسف يعقوب الصقر ـ عضو مجلس الإدارة.
شركة البترول الوطنية الكويتية
٭ حمزة عبدالله بخش ـ رئيس مجلس الإدارة.
٭ وليد علي آل بن علي ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.
٭ وضحة أحمد الخطيب ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.
٭ أسماء علي القلاف ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ عماد عبدالرحمن الهدلق ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ فؤاد محمد الشيخ ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ محمد خليفة العبدالجلـــيل ـ عضو مجلس الإدارة.
شركة صناعة الكيماويات البترولية
٭ فهد الحميدي الديحاني ـ رئيس مجلس الإدارة.
٭ منى جاسم العبيد ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.
٭ نادية بدر الحجي ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.
٭ عماد عبدالرحمن الكندري ـ عضو مجـــلس الإدارة.
٭ أمينة رجب صالح ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ حمد عيسى المشاري ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ عبدالوهاب محمد المذن ـ عضو مجلس الإدارة.
شركة ناقلات النفط الكويتية
٭ طارق سليمان الرومي ـ رئيس مجلس الإدارة.
٭ محمد صقر الغانم ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.
٭ الشيخ خالد أحمد الصباح ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.
٭ هشام أحمد الرفاعي ـ عضو مجلـــــــس الإدارة.
٭ خالد محمد الملا ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ خلود سعد المطـيري ـ عضو مجلــــــس الإدارة.
٭ أحمد يوسف الرشدان ـ عضو مجلس الإدارة.
شركة كي بي سي هولدينجز (آروبا)
٭ محمد راشد جاسم ـ رئيس مجلس الإدارة.
٭ غادة يوسف العامر ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.
٭ شافي طالب العجمي ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.
٭ أريج يوسف البحر ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ حمد دخيل السبيعي ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ علي محمد العجمي ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ عيسى عبدالرحمن المراغي ـ عضو مجــلس الإدارة.الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية
٭ محمد راشد جاسم ـ رئيس مجلس الإدارة.
٭ غادة يوسف العامر ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.
٭ محمد سالم الحيمر ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.
٭ وليد خالد المخـــــيزيم ـ عضـــو مجلس الإدارة.
٭ بدر أحمد المنيفي ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ غانم ناصر العتيـــــبي ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ فهد سالم الــــــخرقاوي ـ عضو مجلــس الإدارة.
الشركة الكويتية لنفط الخليج
٭ أحمد جابر العيدان ـ رئيس مجلـــــــس الإدارة.
٭ محمد عبدالهادي الزعبي ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.
٭ خالد نايف العتيبي ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي (بالوكالة).
٭ عبداللطيف عيد العازمي ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ طارق محمود إبراهيم ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ طارق نوري الثويني ـ عضو مجلــــــس الإدارة.
٭ بندر مهدي القحــطاني ـ عضـــو مجلس الإدارة.
الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة
٭ شكري عبدالعزيز المحروس ـ رئيس مجلس الإدارة.
٭ يوسف عبدالله اليتيم ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.
٭ وليد خالد البدر ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.
٭ شيماء مرزوق الغنـــــــيم ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ شجاع سالم العجمي ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ قصي ناصر العامر ـ عضو مجلس الإدارة.
٭ فراس عبدالهادي العواد ـ عضو مجلس الإدارة.
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