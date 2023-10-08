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القطرية تطلق رحلاتها الجوية إلى مدينتي العلا وتبوك

10/8/2023 3:23:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن نمو شبكة وجهاتها في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تدشين رحلاتها الجوية إلى مدينتي العلا وتبوك واستئناف رحلاتها إلى مدينة ينبع. وتؤكد هذه الرحلات على مدى التزام الخطوط الجوية القطرية للمسافرين من المملكة العربية السعودية وأنحاء العالم وتقديم تجربة سفر لا تضاهى.
واعتبارا من 29 أكتوبر الجاري، تباشر «القطرية» تشغيل رحلاتها إلى العلا، يليها في 6 ديسمبر الرحلات الجوية المباشرة إلى ينبع، وفي 14 ديسمبر إلى تبوك. وستسهم هذه الرحلات المباشرة الجديدة في إتاحة المزيد من خيارات السفر لتمكن المسافرين من استكشاف التراث الثقافي الغني بالمناظر الطبيعية في المملكة العربية السعودية.
من جانبه، قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تفخر «القطرية» بالإعلان عن تدشين رحلاتها الجوية المباشرة إلى مدينتي العلا وتبوك واستئناف رحلاتها إلى مدينة ينبع. يسعدنا أن نتيح المجال أمام المسافرين من مختلف أنحاء العالم لزيارة هذه المدن الرائعة والغنية بالعديد من التجارب الثقافية والتاريخية والطبيعية.
وستشغل «القطرية» رحلتين أسبوعيا إلى مدينة العلا الشهيرة بمناظرها الطبيعية الخلابة وإرثها التاريخي العريق، ليتمكن المسافرون من استكشاف روعة موقع التراث العالمي لليونيسكو في المدينة، بما في ذلك التكوينات الصخرية والشواهد الأثرية الشامخة في قلب الصحراء.
كما وستسير الناقلة القطرية 3 رحلات أسبوعيا إلى مدينة ينبع التي تعد الوجهة المثالية لمحبي المغامرات والبحر، وذلك لما تملكه من ثروة سمكية غنية وشواطئ ذهبية خلابة.
من ناحية أخرى، سيتم تشغيل 3 رحلات أسبوعيا إلى مدينة تبوك الجبلية التي تطل على الوديان الرائعة متيحة فرصة أمام المسافرين لاستكشاف جمال المدينة الطبيعي وتراثها الثقافي الغني.
ومع تدشين هذه الرحلات، سيتمكن المسافرون من السعودية من زيارة أكثر من 160 وجهة في العالم، بما في ذلك في الصين، وأوروبا، وإندونيسيا، واليابان، وكوريا، وماليزيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر مقر عمليات الناقلة القطرية، مطار حمد الدولي. كما وتشدد هذه الخطوة على ريادة الخطوط الجوية القطرية في تقديم أفضل تجارب السفر للمسافرين من جميع أنحاء العالم.
وتشغل «القطرية» حاليا أكثر من 125 رحلة أسبوعيا إلى تسع مدن رئيسية في المملكة العربية السعودية وهي: الدمام والقصيم وجدة والمدينة المنورة والرياض والطائف والعلا وتبوك وينبع، مقدمة بذلك شبكة وجهات شاملة ومتنوعة لاستكشاف المناظر الطبيعية والثقافات المتنوعة لهذا البلد المميز، ومعززة أيضا الروابط الاقتصادية والثقافية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية.

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