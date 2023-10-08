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أدنوك تمنح عقدين بـ 17 مليار دولار لتطوير حقلي غاز

10/8/2023 3:23:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة أدنوك الإماراتية، منح عقدين بقيمة 17 مليار دولار لمشروع تطوير حقلي الحيل وغشا البحري والذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون.
ويقع الحقلان ضمن امتياز غشا، والذي من المقرر أن ينتج أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز بحلول نهاية 2030، وفقا لبيان «أدنوك». ويضم امتياز غشا كلا من شركات «أدنوك»، و«إيني»، و«أو إم في»، و«وينترشال دي إي أيه» و«لوك أويل». ويقوم المشروع بالتقاط 1.5 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون يمكن استخدامه كبديل عن الغاز المستخدم كمصدر للوقود ما يسهم في خفض الانبعاثات.
وستتم إعادة توجيه أكثر من 60% من القيمة الإجمالية للمشروع إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ما يعزز التزام أدنوك بإعادة توجيه القيمة محليا عبر العقود التي تقوم بترسيتها.
ويدمج التصميم الخاص بأعمال مشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» جميع التقنيات المبتكرة لخفض الانبعاثات في حل واحد متكامل، حيث يقوم المشروع بالتقاط 1.5 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويسهم في رفع قدرة التقاط الكربون التي التزمت «أدنوك» بالوصول إليها إلى نحو 4 ملايين طن سنويا. وسيتم التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون ونقله عبر البحر وتخزينه بأمان تحت سطح الأرض، وذلك بالتزامن مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون يمكن استخدامه كبديل عن الغاز المستخدم كمصدر للوقود ما يسهم في خفض الانبعاثات بشكل كبير. كما سيستفيد المشروع أيضا من الكهرباء النظيفة من شبكة مصادر الطاقة المتجددة والنووية في الدولة.

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