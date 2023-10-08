السفير الألماني نظام كاسكيد الجديد خطوة مهمة على طريق الإعفاء الكامل للكويتيين من التأشيرة

MENAFN - Al-Anbaa) أسامة ديابأعرب السفير الألماني لدى البلاد هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس عن سعادته بالحضور الكبير من أصدقاء ألمانيا لمشاركتنا احتفالنا بعيد الوحدة، الذي يعني الكثير للشعب الألماني.

وأوضح فون ريبنيتس، في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي أقامته سفارة بلاده مساء أول من أمس بحضور نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد ولفيف من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي في الكويت وأصدقاء ألمانيا وعدد من أبناء الجالية، ان بلاده تحتفل بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية مع الكويت، مشيرا إلى أن الترتيبات جارية للاحتفال بهذه الذكرى المهمة خلال الأشهر القادمة وتحديدا في شهري أبريل ومايو والتي ستحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والموسيقية وورش العمل المتخصصة ومجموعات المناقشة وغيرها.

وأشار إلى أن نظام التأشيرات الجديد «كاسكيد» يعتبر خطوة مهمة على طريق الإعفاء الكامل من التأشيرة للكويتيين، كما أنه يزيل كل مخاوف طالبي «الفيزا» من الكويتيين ويمنح تأشيرات طويلة الأمد ومتعددة السفرات لمدة خمس سنوات وفقا الصلاحية جواز السفر، موضحا ان العمل بنظام «كاسكيد» الجديد دخل حيز التنفيذ منذ 10 أيام.

ولفت فون ريبنيتس إلى انه ينصح طالب «الفيزا» الألمانية بالتقدم بطلبها قبل 6 أشهر من موعد السفر، وعدم الانتظار إلى قبل موعد السفر بأيام.

وردا على سؤال حول التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، قال: لدينا علاقات عسكرية ودفاعية قوية وطويلة الأمد، لافتا إلى أن بعض معدات الجيش الكويتي ألمانية الصنع والصيانة. وكشف فون ريبنيتس عن وجود 150 ماركة وعلامة تجارية ألمانية في الكويت، ولكن عدد الشركات من الصعب حصرها لأنها محصلة شراكة ألمانية ـ كويتية.

ولفت إلى ان تعداد الجالية الألمانية قل نسبيا في أعقاب جائحة كورونا، ولكنها جالية نوعية ومؤهلة، مبينا ان «الفيزا» العائلية تعتبر من ضمن التحديات التي تواجهها ونعمل على حلها بالتعاون مع الجانب الكويتي.

وكشف عن ان البلدين في مرحلة أعداد وثيقة ستدعم التقارب الاستراتيجي بين البلدين، وذلك في إطار احتفالات البلدين بالذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.