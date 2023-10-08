الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام 2023

MENAFN - Al-Anbaa) فازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي اليوم الجمعة بجائزة نوبل للسلام 2023.

وقالت اللجنة المانحة للجائزة، إن "جائزة نوبل للسلام تُمنح لنرجس محمدي لنضالها ضد اضطهاد النساء في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".

ورغم الإعلان تبقى حقيقة مؤسفة أنه لم يُصنع الكثير من السلام في العالم عام 2023، كما قال مدير معهد ستوكهولم الدولي للأبحاث حول السلام.

وقد تلقت لجنة نوبل في أوسلو هذا العام 305 ترشيحات لجائزة نوبل للسلام، بينهم 212 فردا،و93منظمة.