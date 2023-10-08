هل تصبح أوكرانيا ضحية الحسابات السياسية الداخلية في واشنطن؟

MENAFN - Al-Anbaa) يبدو مستقبل المساعدات الأميركية لأوكرانيا غامضا بعد اتفاق تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة لتجنب إغلاق حكومي، رغم مساعي الرئيس جو بايدن لطمأنة كييڤ بأنها ستحصل على ما تحتاج إليه لمواجهة روسيا.

وبعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن من أجل مناشدتها تقديم المزيد من التمويل، ألغت تسوية تم التوصل إليها في الكونغرس الأحد الماضي أي تمويل جديد مخصص لأوكرانيا استجابة لمطالب جمهوريين متطرفين.

والقضية باتت مسيسة في واشنطن إلى حد أن مصير المساعدات العسكرية الضرورية للغاية بات على المحك في وقت تحاول كييڤ تحقيق تقدم في هجومها المضاد البطيء قبل حلول الشتاء.

وأكد بايدن أنه يضمن تمرير مشروع قانون منفصل قريبا بشأن تمويل أوكرانيا. وقال في خطاب من البيت الأبيض «أريد طمأنة حلفائنا والشعب الأميركي والشعب الأوكراني أنه بإمكانكم الاعتماد على دعمنا. لن نتخلى عنكم».

بدورها، قللت أوكرانيا من أهمية الانتكاسة، قائلة إنها تعمل «بشكل نشط مع شركائنا الأميركيين» لضمان الحصول على مساعدات جديدة.

وأما مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فأكد بأن التكتل الذي يعد شريك واشنطن الرئيسي في إيصال المساعدات إلى أوكرانيا «تفاجأ» بالاتفاق الذي تم إبرامه في اللحظات الأخيرة، مشيرا إلى أنه يشعر بـ «أسف عميق» للقرار الأميركي.

وقال «لدي أمل بأن هذا القرار لن يكون نهائيا وستواصل أوكرانيا الحصول على دعم الولايات المتحدة».

وفي هذا السياق، حذر المحلل بريت بروين من التأثير السلبي للرسالة الأوسع إلى العالم والتي تفيد بأن الجمهوريين، وحتى بعض الديموقراطيين، على استعداد للتضحية بأوكرانيا من أجل السياسة.

وأضاف المحلل، وهو ديبلوماسي سابق يشغل حاليا منصب رئيس شركة «غلوبال ستيويشن روم» Global Situation Room الاستشارية، «سيثير ذلك قلق القادة في كييڤ وأعتقد بأنهم يحتفلون في موسكو بالمؤشرات على أن دعمنا لربما يتراجع».

وتراقب أوكرانيا بقلق إمكانية عودة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي سبق له أن أشاد ببوتين، إلى البيت الأبيض.

تحول كفاح أوكرانيا من أجل البقاء إلى قضية باتت رهن التجاذبات السياسية قبل أكثر من عام من حلول موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، فيما تطرح تساؤلات متزايدة حيال المساعدات التي أقرها الكونغرس وبلغ مجموعها 100 مليار دولار حتى الآن، وتشمل أسلحة بقيمة 43 مليار دولار.

وشكلت الاطاحة برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي ضربة جديدة حيث كان وعد بتقديم أسلحة جديدة لأوكرانيا، لكن ذلك كان قبل التصويت على عزله على يد الأعضاء اليمينيين في الحزب الجمهوري، الرافضين تماما لتقديم أي مساعدات إضافية لأوكرانيا.

يضاف الى ما سبق الشعور المتزايد بالإنهاك من الحرب. وتنتقل مشاعر التململ من الجمهوريين المتطرفين إلى النواب الأكثر اعتدالا الذين يقولون إنهم لن يصدروا لأوكرانيا «شيكا على بياض».

ولعل الأمر أكثر إثارة للقلق بالنسبة لبايدن وكييف هو أن مخاوف مشابهة حيال أوكرانيا تنتاب الناخبين الأميركيين الذي يعانون من تداعيات التضخم.

وأظهر استطلاع لشبكة «أيه بي سي» و«واشنطن بوست» نشر في 24 سبتمبر بأن 41% من المستطلعين قالوا إن الولايات المتحدة تبذل الكثير لدعم أوكرانيا، مقارنة مع 33% في فبراير و14% فقط في أبريل 2022.

ويفاقم التحقيق الجمهوري الرامي لعزل بايدن على خلفية تعاملات نجله هانتر التجارية مع أوكرانيا تعقيد الملف.

لكن إدارة بايدن ترد ببساطة أنه ما لم يوضع حد لروسيا في أوكرانيا، فيمكن أن يشكل الأمر خطرا لباقي أنحاء العالم.

وحض وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الكونغرس على «الإيفاء بالتزام أميركا تقديم المساعدات اللازمة بشكل عاجل للشعب الأوكراني فيما يكافح للدفاع عن بلاده في مواجهة قوى الاستبداد».

وأفاد المحلل بروين بأن أي تأخير وإن كان مؤقتا في التمويل لأوكرانيا يشكل «دفعة كبيرة لمنتقديه».

وأضاف «أعتقد أنه، على الأمد البعيد، سيصبح الملف أكثر إثارة للمشاكل».