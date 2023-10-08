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أذربيجان وأرمينيا يعقدان مفاوضات في بروكسل نهاية الشهر الجاري لمحاولة تخفيف التوترات

10/8/2023 3:23:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنه تمت دعوة الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني للاجتماع قبل نهاية الشهر في بروكسل لمحاولة تخفيف التوترات الشديدة بين بلديهما.
وقال ميشال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في غرناطة بجنوب إسبانيا «أشرت إلى أنني سأدعو الزعيمين (علييف ونيكول باشينيان) لاجتماع في بروكسل بحلول نهاية أكتوبر».
وجاء التصريح على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية، وهي منظمة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والدول التي تشاركه قيمه من دون أن تكون أعضاء فيه.
قبيل ذلك، أكدت أذربيجان استعدادها لإجراء محادثات مع أرمينيا بوساطة الاتحاد الأوروبي، بعد هجومها الناجح في ناغورني قره باغ حيث يفكك جنود قوة حفظ السلام الروسية منشآتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية الخميس إن «تفكيك مراكز المراقبة على خط المواجهة إنجز» في ثلاث مناطق. وتنتشر قوة حفظ السلام بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى جولة نزاع سابقة في هذه المنطقة عام 2020.
من جانبه، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استعادة أذربيجان السيطرة على ناغورني قره باغ كانت أمرا «حتميا»، وذلك بعد انتقادات من الحكومة الأرمينية التي اتهمت روسيا بالتقاعس.
وقال بوتين ان هذا الأمر «كان حتميا بعد اعتراف السلطات الأرمينية بسيادة أذربيجان (على قره باغ)»، مؤكدا أن أرمينيا «لاتزال» حليفة روسيا.
وأضاف: «إنها فقط مسألة وقت قبل أن تبدأ اذربيجان بإرساء النظام الدستوري مجددا في هذه المنطقة».
وقبيل إعلان شارل ميشال عن لقاء بين الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني، أشار المستشار الرئاسي الآذري حكمت حاجييف إلى أن بلاده «مستعدة للمشاركة قريبا في اجتماعات ثلاثية في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان وأرمينيا».

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