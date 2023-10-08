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بايدن يستأنف الطرد المباشر للمهاجرين غير الشرعيين إلى ڤنزويلا

10/8/2023 3:23:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يتهمه اليمين بالضعف في التعامل مع أزمة الهجرة، أن يستأنف عمليات الطرد المباشرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى ڤنزويلا، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية في بيان.
وذكرت الوزارة أن السلطات في كراكاس وافقت على استقبال رعاياها الذين ستتم إعادتهم.
وقالت الحكومة الڤنزويلية في بيان إن البلدين «توصلا إلى اتفاق يسمح بإعادة منظمة وآمنة وقانونية للمواطنين الڤنزويليين من الولايات المتحدة».
كانت الولايات المتحدة قد أوقفت منذ سنوات عدة الرحلات الجوية المباشرة المخصصة لطرد المهاجرين نحو ڤنزويلا التي تعاني أزمة سياسية وأمنية واقتصادية خطرة.
وقال مسؤول أميركي لم يشأ التعريف عنه، خلال مؤتمر صحافي «لقد حددنا بالفعل أفرادا نحتجزهم وسيتم ترحيلهم سريعا في الأيام المقبلة» لعدم استيفائهم شروط الإقامة القانونية في الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا القرار «يظهر أننا مصممون على أن يتحمل الأشخاص الذين يعبرون حدودنا بشكل غير قانوني العواقب».
ويتزامن هذا الإعلان مع قرار آخر بشأن الهجرة اتخذته إدارة بايدن التي ستستأنف بناء الجدار الذي أراده الرئيس السابق دونالد ترامب على الحدود مع المكسيك.
ولم يحدد المسؤول الكبير نفسه التاريخ الذي ستغادر فيه اول طائرة ولم يذكر عدد الأشخاص المعنيين.
ويستهدف قرار استئناف عمليات الطرد المباشرة، ڤنزويليين دخلوا الأراضي الأميركية بعد 31 يوليوالماضي. وبالنسبة لأولئك الذين كانوا على الأراضي الأميركية قبل هذا التاريخ، كانت واشنطن قد أعلنت مؤخرا عن منح 500 ألف تصريح إقامة مؤقتة.
في غضون ذلك، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادو إن الحكومة الأميركية لا ترغب في بناء أجزاء جديدة من الجدار المقام على حدودها مع بلاده مشككا في إمكانية تنفيذ الإنشاءات المخطط لها.
وأضاف لوبيز أوبرادور «إنها مجرد دعاية»، وذلك خلال مؤتمر صحافي بعد إعلان إدارة الرئيس جو بايدن أنها ستبني أجزاء إضافية من الجدار الحدودي في استكمال لسياسة اشتهرت بها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
إلى ذلك، ذكرت قناة إيه بي سي نيوز وصحيفة نيويورك تايمز أن دونالد ترامب تشارك قبيل مغادرته البيت الأبيض معلومات سرية حول غواصات نووية أميركية مع رجل أعمال أسترالي.
ونقلت الوسيلتان الإعلاميتان عن مصادر لم تسمهما أن ذلك حصل في أبريل 2021 في مقر إقامة الرئيس السابق في مارالاغو بفلوريدا، وهو ناد ينتمي إليه أيضا الأسترالي أنتوني برات.
ثم تشارك هذا الملياردير الذي يدير إحدى أكبر شركات تغليف الكرتون في العالم، هذه المعلومات مع ما لا يقل عن 45 شخصا على الأقل وفقا لـ «إيه بي سي نيوز» بمن فيهم موظفون في شركته وصحافيون ومسؤولون أستراليون، بما في ذلك رؤساء وزراء سابقون.
وبحسب الوسيلتان الإعلاميتان، فقد تم الاستماع إلى برات في شأن هذا الموضوع من جانب محققين فدراليين يعملون على ملف ما يزعم أنه تعامل ترامب بإهمال مع عشرات الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهي قضية ستتم محاكمة الرئيس السابق فيها بتاريخ مايو 2024 في فلوريدا.
وذكرت المصادر نفسها أن تبادلات ترامب مع رجل الأعمال هذا يمكن أن تعرض الأسطول النووي الأميركي للخطر.
ووفقا للوسيلتين الإعلاميتين فإن الرئيس الأميركي السابق الذي كان يقول لمحاوره إن على أستراليا شراء غواصات أميركية، قد كشف له بذلك عن عدد الرؤوس النووية التي تحملها هذه الغواصات في الأوقات العادية وإلى أي مسافة يمكنها الاقتراب من نظيرتها الروسية دون أن يتم رصدها.
وذكرت «ايه بي سي نيوز» أن برات قال خلال جلسات الاستماع مع المحققين الفيدراليين إنه لا يعرف ما إذا كان ترامب جادا، أم أنه كان يتباهى، لكن المحققين طلبوا منه عدم تكرار هذه المعلومات لأنها قد تكون حساسة جدا.

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