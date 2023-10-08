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السودان قوات الدعم السريع تسيطر على محطة لضخ النفط شرق الخرطوم

10/8/2023 3:23:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) سيطرت قوات الدعم السريع الجمعة على محطة لضخ النفط في منطقة العيلفون شرق الخرطوم وتم إجلاء الفنيين والمهندسين والعاملين فيها، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن شهود عيان.
وتضخ المحطة التي تقع على بعد قرابة 30 كيلومترا شرق العاصمة، نفط السودان ودولة جنوب السودان عبر خطوط أنابيب تمتد على مسافة نحو ألف كيلومتر إلى ميناء التصدير في بورتسودان، على البحر الأحمر.
وإذا توقفت محطة ضخ العيلفون عن العمل، يتوقف تصدير النفط الى الخارج.
وقال «محامو الطوارئ»، مجموعة محامين مستقلين، في بيان إن الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو والجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان «استمرت الجمعة في منطقة العيلفون وخلفت ضحايا ومدنيين في صفوف المدنيين».
واتهمت المجموعة قوات الدعم السريع بـ «النهب وتهجير السكان قسريا» ولكنها حذرت في الوقت نفسه من الدعوات المطالبة باستخدام «القصف والجوي والمدفعي» في المنطقة، محذرة من أن «المنطقة مأهولة بالسكان» كما أنها «استقبلت مئات المدنيين الفارين من العاصمة».
جاء ذلك في وقت أكدت الأمم المتحدة أن انعدام الأمن في الحرب الأهلية في السودان إلى جانب ضآلة التمويل الدولي يعرقلان الجهود لمساعدة ملايين الأشخاص هناك.
وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان كلمنتين نكويتا سلامي «نحن بحاجة للوصول إلى 18 مليون شخص، ولن نتخلى عن هذا الهدف، لكن نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم الدولي وتحسين الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلينا وضمان سلامة عملياتنا».

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