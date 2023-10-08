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السكنية تطرح مناقصة إنشاء مبان بالسكن العمودي بالضاحية الاستثمارية بـ صباح الأحمد السكنية

10/8/2023 3:23:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تطرح مناقصة انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة بالسكن العمودي لعدد 60 عمارة سكنية في الضاحية الاستثمارية بمدينة صباح الأحمد السكنية. وأضافت المصادر انه من المقرر ان يكون موعد اقفال المناقصة 30 الجاري، مشيرة الى انه من الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تتقدم للمناقصة تقديم ما يثبت قيام الشركة بتنفيذ وانجاز الاعمال المماثلة لاعمال المناقصة كمقاول رئيسي لاعمال المباني العامة المطلوبة والمحددة ضوابطها في بند الاسس والمعايير بالكويت خلال العشر سنوات الاخيرة من تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع، مع تقديم نسخة من العقد وشهادة انجاز الاعمال الصادرة من الجهة المتعاقد معها. ولن يسمح بمشاركة الشركات التي لها عقود جارية تحت التنفيذ ومتأخرة في تسليم اي جزء من المشروع عن تاريخ الانجاز التعاقدي بنسبة تأخير تتجاوز 50% من مدة العقد الكلية حتى تتم تسوية العقد محل التنفيذ.
ويجب الا يقل رأسمال الشركة او الاصول المملوكة للفرد عن 10 ملايين دينار، وآخر موعد لتقديم استفسارات عن المناقصة 15 اكتوبر الجاري لتسليمها للمؤسسة.

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