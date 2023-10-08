ديوان بوخمسين يستقبل رواده كل إثنين

ديوان بوخمسين يستقبل رواده كل إثنين
التاريخ
10/8/2023 3:23:30 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) يعاود ديوان بوخمسين في ضاحية عبدالله السالم استقبال رواده الكرام اعتبارا من يوم الاثنين 9 الجاري وذلك بعد صلاة المغرب.
وسيستمر الديوان في استقبال رواده كل يوم اثنين من كل أسبوع.
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