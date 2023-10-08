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الأشغال تعاملت مع 2277 بلاغا خلال سبتمبر الماضي

10/8/2023 3:23:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الأشغال العامة اطلعت عليها «الأنباء»، أن إجمالي عدد البلاغات التي تعاملت الوزارة معها عبر بدالة الطوارئ خلال سبتمبر الماضي 2277 بلاغا.
وتصدرت محافظة الجهراء الترتيب بـ 549 بلاغا، وتلتها الفروانية بـ 433 بلاغا ثم العاصمة بـ 351 والأحمدي بـ 331 وحولي بـ 182 وأخيرا ومبارك الكبير بـ 110.
وتعامل قطاع الهندسة الصحية خلال هذه الفترة مع 162 بلاغا كذلك الطرق السريعة 115 بلاغا والعمليات 44 بلاغا، كما استقبل قطاع الهندسة الصحية في الوزارة خلال هذه الفترة 109 شكاوى من مختلف محافظات الكويت.

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