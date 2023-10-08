الأشغال تعاملت مع 2277 بلاغا خلال سبتمبر الماضي

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الأشغال العامة اطلعت عليها «الأنباء»، أن إجمالي عدد البلاغات التي تعاملت الوزارة معها عبر بدالة الطوارئ خلال سبتمبر الماضي 2277 بلاغا.
وتصدرت محافظة الجهراء الترتيب بـ 549 بلاغا، وتلتها الفروانية بـ 433 بلاغا ثم العاصمة بـ 351 والأحمدي بـ 331 وحولي بـ 182 وأخيرا ومبارك الكبير بـ 110.
وتعامل قطاع الهندسة الصحية خلال هذه الفترة مع 162 بلاغا كذلك الطرق السريعة 115 بلاغا والعمليات 44 بلاغا، كما استقبل قطاع الهندسة الصحية في الوزارة خلال هذه الفترة 109 شكاوى من مختلف محافظات الكويت.
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