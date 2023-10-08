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مدير جناح الكويت في إكسبو الدوحة حريصون على الاستدامة البيئية

10/8/2023 3:23:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مدير جناح الكويت المشارك في «اكسبو الدوحة 2023» للبستنة عبدالله التميمي ان الجناح يهدف الى تسليط الضوء على الجهود الكويتية في مكافحة التصحر والاستدامة البيئية من خلال إعادة تدوير المياه المستخدمة لري المزروعات.
وقال التميمي في تصريح لـ «كونا» امس ان الجناح يوفر للزوار تجربة تفاعلية من خلال التعرف على مراحل نمو النباتات وكيفية إعادة تدوير المياه المستخدمة في الجناح للمزروعات والاستفادة منها بدلا من إهدارها.
وأضاف التميمي أن فكرة إعادة تدوير المياه في الجناح «مميزة» وتساهم في الحفاظ على البيئة لاسيما ان فكرة المعرض بصفة عامة تتمثل في الاستدامة البيئية.
يذكر أن «إكسبو الدوحة» انطلق الاثنين الماضي تحت شعار «صحراء خضراء.. بيئة أفضل» ويستمر حتى 28 مارس 2024.

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