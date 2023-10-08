شركة سلطان تحتفل بمرور 42 عاما على انطلاقتها في الكويت والمنطقة



أكثر من 70 مركز تسوق بمنطقة الشرق الأوسط و47 فرعاً في الكويت

تنوع وجودة مميزة في المنتجات والعديد من العروض الحصرية والمكافآت إقبال متزايد يستمر جيلاً بعد جيل واسم عريق في قطاع البيع بالتجزئة في الكويت



تحتفل هذا الشهر شركة مركز سلطان المالكة والمشغلة لسلسلة الأسواق المركزية «سلطان» بمرور 42 عاما على تأسيسها على يد المبادر ورجل الأعمال الراحل جميل سلطان بن عيسى، والتي منذ يومها الأول كان لها دور أساسي في تطوير وتنمية قطاع الأسواق المركزية في الكويت.

اليوم وبعد أكثر من 4 عقود من الزمن على استقبال أول متسوق في فرعها الأول بمنطقة الشويخ لاتزال أسواق الشركة تعد وجهة تسوق رئيسية لجميع أطياف المجتمع لما تقدمه من تطور مستمر ومنتجات رائدة وتجربة تسوق ممتعة تمتاز بأعلى معايير الجودة وحرصها على مواكبة التطور والتنوع وتوفير المنتجات الغذائية التي تناسب أنماط الحياة المختلفة.

وبمناسبة ذكرى 42 عاما على التأسيس، أعلنت الشركة اليوم عن إطلاق مكافآت قيمة وعروض حصرية لعملائها تقديرا لولائهم وشكرا لهم على ثقتهم بمنتجات «سلطان»، حيث تقدم لعملاء برنامج المكافآت «كنزي» الخاص بها فرصا للفوز بجوائز قيمة متنوعة ومنها الجائزة الكبرى التي تبلغ 42 ألف دولار نقدا، بالإضافة إلى 42 آيفون 15، و42 كوبون بقيمة 100 دينار، وسيدخل السحب كل عميل من عملاء «كنزي» يشتري بقيمة 15 دينارا أو أكثر، وذلك في الفترة من 1 حتى 31 أكتوبر.

وقالت الرئيس التنفيذي في شركة مركز سلطان خديجة أوبلا: 42 عاما مرت على انطلاقتنا في السوق الكويتي، حيث نفتخر بأننا رواد في قطاع البيع بالتجزئة في الكويت والمنطقة، وهذا لم يكن ليتم لولا عملاؤنا وولاؤهم وثقتهم بنا. احتفالنا اليوم هو عربون شكر وتقدير لهؤلاء العملاء الأوفياء، الذين اختاروا «سلطان» ليكون مقصدهم الأول جيلا بعد جيل. شكرا لكم على ثقتكم. سنواصل توفير أجود المنتجات والسلع الاستهلاكية المحلية والعالمية التي ترضي تطلعاتكم وتلبي احتياجاتكم لنكون دائما عند حسن ظنكم، كما سنواصل حرصنا على مواكبة التنوع والتطور في خدماتنا ومنتجاتنا لتقديم تجربة تسوق مميزة تليق بعملائنا».

بدأت شركة مركز سلطان مسيرتها عام 1981 عبر فرعها الأول في منطقة الشويخ، وانتهجت منذ ذلك الحين خطة توسع لتلبية متطلبات العملاء في مختلف المناطق. اليوم شركة مركز سلطان هي أكبر شركة تجزئة مستقلة مدرجة في بورصة الكويت، وتمتلك وتشغل سلسلة من الأسواق المركزية في الكويت بشكل رئيسي بالإضافة إلى الأردن وسلطنة عمان والبحرين. وتشغل الشركة حاليا أكثر من 70 مركز تسوق في الشرق الأوسط، بما في ذلك 12 فرعا في الأردن، 3 أفرع في البحرين، 8 أفرع في عمان. كما تملك الشركة 47 فرعا في الكويت ممتدة من الجهراء إلى النويصيب. وتتنوع أفرع الشركة في الكويت بين 7 مراكز رئيسية، و11 مركزا لـ «سلطان ماركت»، والتي تعتبر الوجهة الأمثل للمنتجات ذات الأسعار التنافسية، و29 مركزا لـ «سلطان إكسبرس» التي تلبي متطلبات العملاء أثناء تنقلهم أو في ظل زحمة أشغالهم أو في مكان أعمالهم.