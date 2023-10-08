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الوقف الإنساني ساهمت بمشروع الكتب الدراسية بلبنان

10/8/2023 3:23:28 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تولي الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية اهتماما كبيرا بمشروعات التعليم وتمكين طلاب العلم من استكمال تعليمهم ودراستهم في مختلف المراحل الدراسية، ليكونوا لبنة صالحة في مجتمعاتهم وأوطانهم وينفعوا دينهم وأمتهم، حيث قامت «الوقف الإنساني» بالمساهمة في توزيع الكتب الدراسية على طالبات العلم في مدينة عكار اللبنانية. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.نصار العبد الجليل إن «الوقف الإنساني» تدعم مشروعات التعليم من منطلقات أهمية التعليم ودوره الرائد في بناء الأمم والشعوب، وكذلك إعانة الفئات غير القادرة على استكمال مسيرتهم التعليمية.

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