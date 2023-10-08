منزل آمن رسالة توعوية حول سبل الوقاية من الحرائق والحوادث

منزل آمن رسالة توعوية حول سبل الوقاية من الحرائق والحوادث
التاريخ
10/8/2023 3:23:28 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تستهدف حملة «منزل آمن» التي تنظمها قوة الإطفاء العــام بالتــــعاون مع شركة إيكويت للبتروكيماويات توعية أفراد الأسرة والعمالة المنزلية بإجراءات السلامة والوقاية من مخاطر ومسببات الحرائق والحوادث. وتشهد الحملة التي انطلقت في أرض المعارض بمنطقة مشرف في 26 سبتمبر الماضي وتواصلت في مجمع الأفنيوز حتى أمس ثم جامعة الكويت اعتبارا من الإثنين إلى الخميس المقبلين، إقامة ندوات ومحاضرات ومعرض توعوي يوضح الأجزاء التي ينبغي الاهتمام بإجراءات السلامة فيها بالمنزل تفاديا لوقوع الحوادث.
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