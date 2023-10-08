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منزل آمن رسالة توعوية حول سبل الوقاية من الحرائق والحوادث

10/8/2023 3:23:28 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستهدف حملة «منزل آمن» التي تنظمها قوة الإطفاء العــام بالتــــعاون مع شركة إيكويت للبتروكيماويات توعية أفراد الأسرة والعمالة المنزلية بإجراءات السلامة والوقاية من مخاطر ومسببات الحرائق والحوادث. وتشهد الحملة التي انطلقت في أرض المعارض بمنطقة مشرف في 26 سبتمبر الماضي وتواصلت في مجمع الأفنيوز حتى أمس ثم جامعة الكويت اعتبارا من الإثنين إلى الخميس المقبلين، إقامة ندوات ومحاضرات ومعرض توعوي يوضح الأجزاء التي ينبغي الاهتمام بإجراءات السلامة فيها بالمنزل تفاديا لوقوع الحوادث.

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