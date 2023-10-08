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الطائرة الـ 13 إلى ليبيا لمساعدة منكوبي دانيال

10/8/2023 3:23:28 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت الطائرة الإغاثية الثالثة عشرة التابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن الجسر الجوي لمساعدة منكوبي إعصار دانيال في ليبيا أمس وعلى متنها حافلة نقل ركاب.
وقال مدير ادارة الطوارئ والكوارث في جمعية الهلال الاحمر يوسف المعراج في تصريح لـ «كونا» ان الكويت تواصل تسيير جسرها الجوي لدعم ومساندة الشعب الليبي الشقيق لتخفيف آثار وتداعيات إعصار دانيال تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير.
واضاف المعراج ان عدد الطائرات التي انطلقت من قاعدة عبدالله المبارك الجوية بلغ 13 طائرة على متنها مواد اغاثة واجهزة ومواد طبية وسيارات اسعاف ونقل ومواد ايواء، مؤكدا تضامن الكويت التام مع ليبيا ووقوفها إلى جانب شعبها الشقيق في مواجهة كارثة الفيضانات والسيول معبرا عن بالغ الشكر والتقدير للقوة الجوية الكويتية التي نقلت المساعدات الانسانية بشكل عاجل الى الاشقاء في ليبيا.
وقال ان هناك تنسيقا بين «الهلال الأحمر» ونظيره الليبي اضافة الى التعاون مع وزارتي الدفاع والخارجية وسفير الكويت لدى ليبيا وسفير ليبيا لدى الكويت للوقوف على جميع احتياجات اشقائنا في ليبيا، مشيدا بمواقف الكويت قيادة وحكومة وشعبا لاتخاذ خطوات عملية وتحركات انسانية تجاه إغاثة المنكوبين وتخفيف حدة الأزمة الانسانية في ليبيا.

MENAFN08102023000130011022ID1107206994

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