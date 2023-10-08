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وكيل الشؤون لـ الأنباء فرق للتفتيش على التعاونيات على مدار العام

10/8/2023 3:23:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري عن وضع آلية للمتابعة والتفتيش على الجمعيات التعاونية من خلال فرق متخصصة للتفتيش بشكل دوري على الجمعيات التعاونية على مدار العام. وقال المطيــري في تصريــح لـ «الأنباء» ان التفتيش سيكون بشكل دوري ومستمر على مدار العام وسيشمل كافة التعاونيات، حيث ستخضع الجمعيات للتفتيش قبل نهاية السنة المالية. وأكد المطيري ان هناك حيادية في تشكيل فرق المتابعة والتفتيش بشكل يطمئن مجالس إدارات الجمعيات بانه ليس المقصود هذه الجمعية أو تلك بل شامل الجميع دون استثناء، وذلك لتوفير الحماية والشفافية لعمل التعاونيات.
وأشار المطيري إلى ان الفرق لن تكون محصورة في مناطق أو محافظة بل مركزية تشمل الجميع.
وعلى صعيد آخر، تختتم إدارة رعاية المسنين في قطاع الرعاية الاجتماعية احتفالات الوزارة باليوم العالمي للمسنين في حفل تقييمه برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود صباح اليوم تحت شعار «رضاهم جنة». هذا، ويفتتح ظهرا رئيس المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة وزير الشؤون الشيخ فراس السعود وبحضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري مركزا لخدمة مراجعي الهيئة في الحكومة مول بمدينة صباح الأحمد السكنية.

MENAFN08102023000130011022ID1107206993

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