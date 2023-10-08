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محافظ حولي مهنئا ولي العهد وفقكم الله لكل ما فيه خير لهذا الوطن الغالي

10/8/2023 3:23:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد، داعيا الله عز وجل أن يوفق سموه لكل ما فيه خير لهذا الوطن الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقيادة مسيرة البناء لوطننا الغالي وأن يديمهما ذخرا للوطن والمواطنين.

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