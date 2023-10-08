محافظ حولي مهنئا ولي العهد وفقكم الله لكل ما فيه خير لهذا الوطن الغالي

محافظ حولي مهنئا ولي العهد وفقكم الله لكل ما فيه خير لهذا الوطن الغالي
التاريخ
10/8/2023 3:23:27 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تقدم محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد، داعيا الله عز وجل أن يوفق سموه لكل ما فيه خير لهذا الوطن الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقيادة مسيرة البناء لوطننا الغالي وأن يديمهما ذخرا للوطن والمواطنين.
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