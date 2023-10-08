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محافظ الأحمدي هنأ ولي العهد خير عضد وسند

10/8/2023 3:23:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بخالص التهاني والتبريكات قائلا: يشرفني وبمناسبة حلول الذكرى السعيدة الثالثة لتولي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مهام ولاية العهد، أن أرفع إلى مقام سموه أسمى آيات التهاني القلبية والتبريكات، مقرونة بأصدق معاني الولاء والانتماء والوفاء، والأمنيات القلبية بالصحة والعافية وطول العمر.
وأضاف الخالد: نستحضر بكل الفخر والاعتزاز الجهود الجبارة المشهودة والعطاء اللامحدود لسموه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، سائلا المولى سبحانه لسموه التوفيق والسداد في مواصلة أداء رسالته السامية كخير عضد وسند لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في قيادة مسيرة الخير والعطاء والنماء في كويتنا الغالية على الصعد كافة.
وتمنى الخالد من الله عزوجل ان يحقق لوطننا العزيز المزيد من تقدمه وازدهاره والرخاء وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل قيادته الحكيمة، انه نعم المجيب.

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