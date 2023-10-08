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فيصل النواف مسيرة ولي العهد شهدت إنجازات عظيمة على مختلف الأصعدة لنهضة الكويت

10/8/2023 3:23:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ببرقية تهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة الذكرى الثالثة على تولي سموه ولاية العهد. وأعرب الشيخ فيصل نواف الأحمد عن فخره بمسيرة سمو ولي العهد واعتزازه بما تحقق تحت قيادة سموه من إنجازات عظيمة على مختلف الأصعدة تهدف لنهضة الكويت وتحقيق طموحات شعبها الوفي، والتي جاءت ثمرة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال الشيخ فيصل النواف ندعو الله تعالى أن يحفظ سموكم بعنايته ويحيطكم برعايته، وأن يديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية، ويديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان، وأن يمن عليه بمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة سيدي صاحب السمو الأمير المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمؤازرة سموكم ولي العهد الأمين، حفظكما الله ورعاكما، وسدد على دروب الخير والتوفيق خطاكما.

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