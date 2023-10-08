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فيصل الحمود مسيرة ولي العهد المعطاءة في خدمة الوطن تجسدها سنوات حافلة بالإنجازات

10/8/2023 3:23:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد.
وأكد الحمود أن هذه المناسبة العزيزة والغالية علينا وعلى الشعب الكويتي الكريم تعد محل إشادة بما اتسمت به مسيرة سموه المعطاءة في خدمة الوطن التي تجسدها سنوات حافلة بالإنجازات المشهودة والبصمات الوطنية الواضحة لتظل رمزا للوفاء ونموذجا فريدا للعطاء والإخلاص والتفاني في حب الوطن، متمنيا لسموه دوام التوفيق والنجاح في تحقيق ما يصبو إليه من خير ونماء لكويتنا الحبيبة لتظل دوما واحة للأمن والأمان والرخاء، سائلا الله أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يظل خير سند لقائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رمزا وذخرا للبلاد.

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