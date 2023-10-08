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عيسى الكندري ولي العهد يقدم عصارة خبرته وتاريخه الطويل لكل ما ينفع الوطن والمواطن

10/8/2023 3:23:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد.
وقال الكندري، في تصريح لـ «كونا» بهذه المناسبة، «بكلمات من الفخر والمجد نهنئ أنفسنا وولي عهدنا الأمين بمناسبة مرور الذكرى الثالثة لتولي سموه أمانة ولاية العهد التي اختصها له واختاره لها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأجمعت على تأييده أمة الكويت عبر برلمانها».
وأضاف «ها هي السنوات الثلاث لتولي سموه ولاية العهد تثبت إخلاص سموه وعطائه اللامحدود لكل ما يمكن أن ينهض به لرفعة الكويت ونهضتها وعزتها ويقدم عصارة خبرته وتاريخه الطويل لكل ما ينفع الوطن والمواطن». وتابع «أسأل الباري عز وجل أن يحفظ لنا سمو ولي العهد ويطيل بعمره، وأن ينعم عليه بالصحة وتمام العافية، وأن يعلي من شأنه ومقامه، وأن يبقيه شامخا وسندا وعضدا لأخيه صاحب السمو الأمير والى الشعب الكويتي الكريم».

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