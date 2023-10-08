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أحمد الفهد مهنئا ولي العهد نجدد العهد لسموكم والولاء والوفاء بالدفاع وحفظ أمن واستقرار البلاد

10/8/2023 3:23:26 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تهنئة الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي أن الشيخ أحمد الفهد رفع في البرقية باسمه ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى سموه بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه ولاية العهد وبالثقة الغالية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وجدد العهد لسموه والولاء والوفاء في الدفاع والمحافظة على أمن واستقرار البلاد، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموه بالخير والصحة والعافية وعلى الكويت الغالية وشعبها الوفي بالعزة والرفعة والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه.
من جهة أخرى، بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تهنئة إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية الشقيقة الفريق أول محمد زكي بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ أحمد الفهد عبر في برقيته عن «خالص تهانيه وصادق تبريكاته لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الغالية والتي سطر خلالها الجيش المصري مع أشقائه من جيوش الدول العربية أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء دفاعا عن الكرامة والأرض العربية».

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