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النائب الأول منتسبو الداخلية سيبذلون الغالي والنفيس كي تبقى صروح الوطن عزيزة مصونة

10/8/2023 3:23:26 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن الشيخ طلال الخالد بعث ببرقية تهنئة نيابة عن جميع منتسبي وزارة الـداخـلـيـة رفــع فيها أسمى آيات التهاني والمباركات، داعيا المولى عز وجل أن يديم على سموه وافر الصحة والعافية وأن يهبه العمر المديد وأن يديمه الله عضدا وسندا لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.
وقال الشيخ طلال الخالد في البرقية: «بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا يطيب الشرف لأبنائك وبناتك من منتسبي وزارة الداخلية تأكيدهم لسموكم حرصهم على بذل الغالي والنفيس كي تبقى صروح هذا الوطن عزيزة مصونة، آخذين بعين الاعتبار التوجيهات السديدة والرشيدة من لدن صاحب السمو الأمير وسموكم الكريم حفظكما الله ورعاكما».

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