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كراكاس تصدر مذكرة توقيف بحق غوايدو وواشنطن تعرب عن قلقها

10/8/2023 3:23:26 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت واشنطن عن قلقها بعدما أصدرت السلطات الفنزويلية اليسارية مذكرة توقيف بحق زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي يقيم في المنفى بالولايات المتحدة.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية: «لاتزال الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الاضطهاد السياسي ضد أعضاء المعارضة الديموقراطية».
وذكرت واشنطن باتفاقية وقعتها بالمكسيك في أغسطس 2021 حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة التي كانت تعتبر غوايدو رئيسا «انتقاليا».
وقال الناطق إنه بموجب هذه الاتفاقية: «اتفق الطرفان على العمل من أجل تعايش اجتماعي وسياسي سلمي يرفض العنف ويضمن الحقوق السياسية للجميع ويصون حقوق الإنسان».
وكانت النيابة العامة في فنزويلا أعلنت أنها أصدرت مذكرة توقيف بحق غوايدو، وأنها ستطلب من الشرطة الدولية «إنتربول» إصدار نشرة حمراء بحقه بناء على تحقيقات أجرتها محكمة أميركية ونشرت نتائجها في الصحافة.
وأعلن المدعي العام طارق وليام صعب في كلمة عبر التلفزيون «إصدار مذكرة توقيف بحق (غوايدو) وطلب نشرة حمراء لدى الإنتربول حتى يدفع ثمن جرائمه».
وغوايدو المقيم في المنفى بالولايات المتحدة متهم في بلاده بالخيانة واستغلال مهامه وتبييض أموال وتشكيل عصابة لارتكاب جريمة.
وقال المدعي العام، إن «غوايدو استخدم موارد بيتروليوس دي فنزويلا (شركة النفط الوطنية العملاقة) لإلحاق خسائر تقارب أو تفوق 19 مليار دولار»، مؤكدا أنه يستند إلى «معلومات كشفتها محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة» ونقلتها الصحافة.
وكان غوايدو، الرئيس السابق للجمعية الوطنية، أعلن نفسه في يناير 2019 رئيسا «انتقاليا» لفنزويلا بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو عام 2018 في عملية اقتراع قاطعتها المعارضة، ولم يعترف بها عدد من البلدان بينها الولايات المتحدة وفرنسا.

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