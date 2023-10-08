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عسكريو الغابون يسمون أعضاء البرلمان الانتقالي

10/8/2023 3:23:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) سمى الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي نصب رئيسا للغابون بعد الانقلاب على علي بونغو، امس أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ من أجل «مرحلة انتقالية» لاتزال مدتها غير معروفة قبل الانتخابات التي وعد بها الجيش.
وتلا ناطق باسم النظام العسكري بيانا على التلفزيون الرسمي امس قال فيه «أصدر الرئيس الانتقالي مرسوما بأن الأشخاص الذين ترد أسماؤهم في الملحق أعضاء معينون في الجمعية الوطنية الانتقالية».
وتضمن الملحق أسماء 98 عضوا في أحزاب سياسية والمجتمع المدني هم من المعارضة السابقة لنظام بونغو ومن الغالبية الموالية له في تلك الحقبة.
كما تلي مرسوم مماثل من الجنرال أوليغي لتعيين 70 عضوا في مجلس الشيوخ بينهم أعضاء في نقابات وناشطون في المجتمع المدني.
وقاد الجنرال أوليغي انقلابا عسكريا في 30 أغسطس ضد الرئيس علي بونغو أونديمبا بعيد إعلان فوزه بولاية جديدة بنتيجة الانتخابات الرئاسية، بعدما حكمت عائلته البلاد لمدة 55 عاما.
ووعد العسكريون الانقلابيون «بإعادة السلطة إلى المدنيين» من خلال «انتخابات حرة» بعد فترة انتقالية سيتم تحديد مدتها خلال حوار وطني كبير بين «جميع القوى الحية للأمة»، تأمل السلطات الجديدة عقده بين «أبريل ويونيو 2024».
وكان الجيش قد عين حكومة مدنية انتقالية برئاسة ريموند ندونغ سيما، وهو شخصية بارزة معارضة لعلي بونغو، وتتألف من شخصيات من المعسكرين السابقين.
يتمتع البرلمان الجديد نظريا بنفس السلطات التشريعية والرقابية الحكومية التي كان يتمتع بها في عهد بونغو.

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